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Impacta y explota en Polonia un misil de posible origen ruso

Polonia ha llevado a cabo una operación de vigilancia con cazas de combate polacos y aliados, además de aviones cisterna que despegaron de Alemania.

Soldados polacos y alemanes en la frontera de Polonia.

Soldados polacos y alemanes en la frontera de Polonia. Europa Press

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Alejandro Lorente
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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha calificado este jueves de "incidente grave" la caída y explosión en territorio polaco de un misil del que afirma que "probablemente" formaba parte de un sistema de los que Rusia emplea en su guerra contra Ucrania.

"Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco. Se trata de un incidente grave. Muy probablemente era un misil balístico ruso CH-101", ha declarado Tusk en una rueda de prensa en Lublin (este). El impacto ha dejado un cráter de unos 10 metros de diámetro además de fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.

Junto a él, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, añadió que "todos los servicios de defensa estuvieron en alerta durante la noche" y se desplegó una operación de vigilancia con cazas de combate polacos y aliados, además de aviones cisterna que despegaron desde Alemania.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha condenado este jueves el impacto de un objeto no identificado en Polonia tras violar su espacio aéreo durante el ataque masivo ruso de esta pasada madrugada contra Ucrania.

"Mis pensamientos están con las víctimas de estos ataques. La Unión Europea se solidariza plenamente con las autoridades ucranianas y polacas, que trabajan incansablemente para proteger y defender a sus ciudadanos", señala Costa en un mensaje en redes sociales. El mandatario portugués ha añadido que el ataque "subraya una vez más que la agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de Europa en su conjunto".

"Estamos intensificando nuestro apoyo para fortalecer la defensa aérea de Ucrania, incluyendo sus capacidades antimisiles y antidrones. Europa seguirá unida frente a esta agresión", afirma.

Según el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, el objeto que violó el espacio aéreo polaco es un misil de crucero Kh-101 disparado por Rusia.

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