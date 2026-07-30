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El Rayo impide por segundo día el acceso al Estadio de Vallecas a los trabajadores de la Comunidad de Madrid

Continúa el pulso entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid.

Los exteriores del Estadio de Vallecas

Los exteriores del Estadio de Vallecas Europa Press

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Por segundo día consecutivo, el Rayo Vallecano ha impedido el accesos al interior del Estadio de Vallecas a los técnicos enviados por la Comunidad de Madrid para comenzar las obras urgentes para acometer y solventar las graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones detectadas en una auditoría. Los operarios del Gobierno regional, al igual que el miércoles, se han encontrado este jueves las puertas cerradas. Tampoco se les permitió el acceso al interior del estadio cuando llegó un trabajador del club, que sí que entró en el estadio, pero volvió a cerrarlas, sin permitir la entrada de los enviados por la Comunidad de Madrid, según pudo comprobar la agencia EFE.

La Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, suspendió esta semana la concesión administrativa al considerar que el feudo rayista presenta importantes deficiencias de seguridad y mantenimiento que requieren una actuación inmediata.

Tras denunciar el miércoles ante la Policía Nacional el primer bloqueo, los operarios volvieron a desplazarse este jueves al Estadio de Vallecas, aunque tampoco pudieron entrar al recinto al impedírselo responsables del club.

El Gobierno regional madrileño informó que asumiría las actuaciones urgentes para garantizar la seguridad del recinto y lograr que el equipo pueda regresar a Vallecas "en el menor tiempo posible". Mientras duren los trabajos, el Rayo tendrá que disputar sus primeros encuentros de Liga en un estadio alternativo elegido por el club en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

Malestar entre los socios por la situación

A lo largo de este jueves, aficionados han ido llegando al recinto para renovar sus abonos de temporada y han mostrado su malestar con esta situación.

Antonio, socio del Rayo Vallecano desde hace más de 20 años, ha asegurado a Europa Press que dejará libre su localidad si el conjunto franjirrojo tiene que trasladarse temporalmente a otro recinto.

"Mi asiento lo voy a dejar libre, vaya donde vaya. Solo lo ocuparé si jugamos aquí, en nuestro campo", ha asegurado este socio rayista.

El malestar y enfado entre los socios del Rayo Vallecano con la gestión de Raúl Martín Presa solo ha crecido tras lo ocurrido esta semana y la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano.

"El estadio lleno de mierda. Yo ahora mismo lo voy a renovar, no sé dónde voy a ver a mi equipo". Han conseguido cargarse la cantera, el Rayo femenino, el Rayo B, la Ciudad Deportiva, y su último objetivo era este, y parece que lo va consiguiendo poco a poco. Porque yo soy del Rayo, no soy de este señor, el Rayo somos nosotros, son los 13.000 abonados, todo el barrio de Vallecas", afirmaba un aficionado, responsabilizando a Raúl Martín Presa del deterioro de la entidad.

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