Ayuso responde a la polémica de la compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid: "No es para mí"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a la noticia sobre la compra de un ático por parte de la comunidad en el barrio de Chamberí que, ha explicado, se empleará para "reuniones institucionales de forma provisional", a otra de las "campañas de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín".

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme a la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada", ha recalcado.

En una comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno debido a los incendios en la sierra oeste de la región, Díaz Ayuso ha preguntado "por qué no esperan una semana a que se apague el fuego". "No voy a tener residencia oficial como tantos ministros, ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio", ha indicado Díaz Ayuso.

La presidenta ha lamentado verse obligada a hablar sobre este asunto cuando debe gestionar una emergencia como la de los incendios y, a su parecer, se ha obrado de "mala fe" por el día y la forma en la que se ha contado. Desde su punto de vista, esta campaña trata de "enfrentarla" a la gente que ha perdido sus casas y que lo está pasando "muy mal" en estos días.

Sobre las obras en la Real Casa de Correos, ha explicado que la segunda planta va a ser remodelada en su integridad porque hacía décadas que no se llevaba a cabo ninguna reforma. Por este motivo, ha añadido, han elegido un lugar donde temporalmente se puedan celebrar "reuniones institucionales" y donde se ubicará la prensa.

En ese sentido, ha resaltado que la agencia Planifica Madrid "reorganiza" a lo largo del año el patrimonio de la Comunidad de Madrid. "Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar", ha precisado la presidenta, quien ha comentado que "tampoco se cuenta todo lo que se ha vendido para comprar este u otros inmuebles".

Óscar López opina que la adquisición del ático "no tiene justificación"

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado este miércoles que solicitarán a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso el expediente de compra del ático en Chamberí porque considera que la adquisición "no tiene justificación".

"No sé cómo se justifica un expediente así. Es muy de difícil justificar.(...) Si la señora Ayuso quiere tener una residencia oficial, lo tiene que decir públicamente y aprobarlo con transparencia", ha indicado el ministro en una rueda de prensa desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, Madrid.

Además, ha declarado que Ayuso "no puede seguir comprando residencias de verano, residencias de invierno, chalets en Rascafría y áticos en Chamberí, con dinero de todos los madrileños". "Lamentablemente la han vuelto a pillar. Le pasó en Rascafría y le ha pasado en Chamberí", ha cargado así López contra Díaz Ayuso.

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