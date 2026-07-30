Tres nuevos casos de fiebre del Nilo elevan a nueve los afectados en Andalucía

La fiebre del Nilo Occidental sigue avanzando en Andalucía. La Junta ha confirmado tres nuevos casos en la provincia de Sevilla, lo que eleva a nueve el número de personas diagnosticadas esta temporada. Dos de los afectados, vecinos de Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río, presentan cuadros leves, mientras que un hombre de 71 años de la barriada sevillana de Tablada permanece ingresado con afectación neurológica, una complicación poco frecuente que aparece en menos del 1% de los casos.

Ante esta situación, la Consejería de Salud ha declarado en alerta el municipio de Sevilla y ha prorrogado la alerta en Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río. Estas medidas implican reforzar la vigilancia de mosquitos, animales y personas, intensificar los tratamientos contra el mosquito transmisor y aumentar las campañas informativas para que la población adopte medidas de protección frente a las picaduras.

En total, ya son 16 los municipios andaluces en situación de alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental. Además, los sistemas de vigilancia han detectado una elevada presencia de mosquitos transmisores en varios puntos de la provincia de Sevilla, como La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor o Villamanrique de la Condesa.

Coincidiendo con este escenario, el Ministerio de Sanidad ha pedido la colaboración de la ciudadanía para reforzar la vigilancia mediante la aplicación Mosquito Alert. La plataforma permite comunicar picaduras, enviar fotografías de mosquitos o avisar de posibles focos de cría, información que después analizan especialistas para complementar los sistemas de vigilancia tradicionales.

La OMS alerta del aumento de los casos de dengue y del riesgo de expansión

La petición llega en un contexto de preocupación internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del aumento de los casos de dengue y chikungunya en distintas regiones del mundo y del riesgo de expansión de estos virus. En España, este año se han notificado 108 casos importados de chikungunya y 124 de dengue. En cuanto al virus del Nilo Occidental, el balance nacional pasa ahora a 10 casos humanos confirmados: nueve en Sevilla y uno en Alicante.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de evitar las picaduras utilizando repelentes, mosquiteras y ropa de manga larga, además de eliminar acumulaciones de agua donde puedan reproducirse los mosquitos. La colaboración ciudadana, recuerdan, es clave para contener la expansión de estas enfermedades transmitidas por mosquitos.

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