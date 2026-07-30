Fermín López y su calvario por no poder jugar el Mundial: "Ha sido el peor verano de mi vida, quería estar allí"

Fermín López ha vivido la parte más dura del fútbol, una lesión (fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho) que le ha dejado sin poder disputar el Mundial, un duro golpe que se tornó aun más doloroso teniendo en cuenta que la selección española de fútbol acabó ganando la Copa del Mundo en Estados Unidos.

El futbolista del Barcelona ha hablado en el programa Tot Costa de Catalunya Rádio y se ha sincerado sobre el duro verano que le ha tocado vivir.

"Ha sido el peor verano de mi vida. Estaba en el mejor momento, todo salía bien y llegó la lesión, una lesión inoportuna. También se aprende de estas situaciones, pero es cierto que este verano lo he pasado muy mal", ha reconocido el centrocampista culé.

"He salido adelante gracias a mi familia, mi compañera y mis amigos. He necesitado ayuda. Ya tenía antes, pero mi coach me ha ayudado mucho a salir adelante", ha apuntado Fermín López.

El futbolista de El Campillo (Huelva) ha admitido que no pudo ver los primeros partidos de España en el Mundial 2026, pero que se alegró por la victoria de los de Luis de la Fuente y, en especial, por sus compañeros del Barcelona.

"Al principio, no los vi. No podía. Me costaba un poco. Yo quería estar allí y jugar. Que quede claro que me ha hecho muy feliz ver a mis compañeros ganar el Mundial. En el tramo final del Mundial ya lo pasé algo mejor y decidí ir a ver la final en directo a Nueva York", ha señalado Fermín López.

"Me encuentro cada día mejor. No tengo molestias, que es importante"

El futbolista andaluz ha señalado que todas las lesiones te hacen mejorar física y mentalmente y ha analizado cómo va su recuperación tras pasarlo "muy mal".

"Las lesiones siempre te ayudan a mejorar tanto física como mentalmente. Aprendes a estar fuera del campo y valorar el día a día y cuando no estás lesionado", apunta Fermín López en Tot Costa de Catalunya Rádio.

"Me encuentro cada día mejor. No tengo molestias, que es importante. Si todo va bien, en el Gámper podría jugar ya unos minutos. La intención es volver de esa lesión con más motivación. Creo que estoy muy preparado. Ya he demostrado cómo puedo ayudar al Barça y esta próxima temporada tengo que seguir igual", explica Fermín López.

Por último, el futbolista de 23 años ha admitido que todo el vestuario azulgrana comparte el sueño de conquistar la Champions la próxima temporada.

"El sueño de la Champions es compartido con todo el equipo. Los dos últimos años hemos estado cerca. Esta temporada puede ser buena. Llevamos tres años jugando juntos y hemos vivido muchas cosas. Siento que estamos preparados para ganar la Champions. Ganar la tercera liga consecutiva es difícil. Será un año complicado. Pero si nosotros estamos centrados en nuestro juego y estamos unidos podemos ganar la tercera liga", concluye Fermín López.