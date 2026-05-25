Las grandes ausencias en la lista de España para el Mundial 2026

Dos años después de reinar en la Eurocopa de Alemania 2024, España se presentará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con diez jugadores que no estuvieron presentes en la última gran cita internacional a nivel de selecciones. Joan García, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Pablo Páez 'Gavi', Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Borja Iglesias no acudieron a la última Eurocopa y sí están en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

Como en toda lista de un gran torneo siempre hay futbolistas que no entran o se pierden la cita. Entre los grandes ausentes de la convocatoria de España para el Mundial 2026 figuran Álex Remiro, Pablo Barrios, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Robin Le Normand, Fornals, Isco, Asensio, Molerio o Gonzalo.

Álex Remiro ha sido un fijo con Luis de la Fuente en los últimos años, pero la irrupción de Joan García ha provocado que el portero de la Real Sociedad se caiga de la lista de 26. David Raya y Unai Simón completan la lista de guardametas para el Mundial 2026.

En la línea defensiva, Dean Huijsen, Fran García, Dani Carvajal, Álvaro Carreras y Robin Le Normand se pierden el Mundial 2026. La irregular temporada de Huijsen, Fran García y Carreras con el Real Madrid les han hecho no poder entrar en la lista definitiva de 26, mientras que Carvajal ha sufrido una serie de lesiones y la falta de minutos.

En el caso de Robin Le Normand había sido un fijo para Luis de la Fuente desde su primera incursión en la selección española en junio de 2023, pero el brutal rendimiento de Eric García y Marc Pubill le han dejado fuera de la convocatoria para el Mundial 2026.

Pablo Barrios también ha pagado una temporada con demasiadas lesiones, mientras que Fornals, pese a su gran rendimiento, no ha logrado entrar en la terna de centrocampistas. Y es que es en esa línea donde España cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabían Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino...

Asensio, Molerio o Gonzalo tampoco han logrado entrar en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. Y es que la confianza del seleccionador en Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal , Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz les han cerrado la posibilidad de estar en la próxima Copa del Mundo.

Lista de España para el Mundial 2026

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea, ENG) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG), Martín Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain, FRA), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Gavi (FC Barcelona) y Alex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

Luis de la Fuente: "Somos capaces de ganar el Mundial, pero no garantiza nada"

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, aseguró este lunes que siente que su equipo es "capaz de ganar el Mundial", que están entre "los favoritos", pero que eso "no garantiza nada".

"Lo digo claramente. ¿Estamos entre lo favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada. Hay selecciones con nuestro nivel o diferente. Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal... son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear por lo máximo. Pero en fútbol, incluso siendo superior, puedes perder", señaló Luis de la Fuente.

El seleccionador nacional habló sobre Dani Carvajal y Álvaro Morata, dos jugadores clave en los últimos años con España y que no han entrado en la lista.

"Dani Carvajal y Álvaro Morata han sido muy importantes y ojalá vengan en el futuro. Han dejado un gran legado, de capitanía, pero la generación que se queda, están perfectamente capacitados. Les estoy muy agradecido", indicó el técnico riojano.

Luis de la Fuente también justificó su decisión de apostar por Eric García y Marc Pubill en la lista de defensores.

"Cuando hay que tomar decisiones, uno las toma consciente de la importancia y lo que puede aportar cada uno. Ambos, Pubill y Eric, están en un momento muy bueno a nivel personal y futbolístico. Han hecho una gran temporada. Ya avisé de que iba a haber futbolistas que no habían estado con nosotros que podrían entrar en la lista. Y a Pubill le conozco de categorías inferiores y sé que van a estar perfectamente integrados con nosotros", explicó Luis de la Fuente.

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