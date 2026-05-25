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Rafa Jódar, tras su estreno en Roland Garros: "Ha sido duro, el resultado no muestra lo que ha sido el partido"

El de Leganés atropella a Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0, 6-4) en su primer partido en Roland Garros. "Estoy muy contento con mi nivel y ahora toca preparar la segunda ronda", explicó Jódar.

Rafa J&oacute;dar, en una imagen de archivo

Rafa Jódar, en una imagen de archivoAFP7 / Europa Press

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Rafa Jódar ha irrumpido en Roland Garros de forma deslumbrante, apabullando a Aleksandar Kovacevic(6-1, 6-0, 6-4) en apenas hora y media de duelo y haciendo que su nombre ya resuene entre el público parisino. El de Leganés, que en segunda ronda se medirá al australiano James Duckworth, quiso rebajar la euforia tras su primer partido en el grand slam parisino.

"Ha sido un partido duro. Yo creo que el resultado no muestra lo que ha sido el partido. Como decía antes del empezar el torneo, creo que en esos partidos que son tan largos que en cualquier momento se pueden complicar las cosas como ha ocurrido en el tercer set, cuando he tenido que salvar una bola de 'break' en el 4-3, cuando estaba sacando. Pero estoy muy contento con mi nivel y ahora toca preparar la segunda ronda", señaló Jódar a pie de pista a Eurosport.

"Soy consciente de que en estos partidos de 'Grand Slam' que son tan largos las cosas dan la vuelta de un momento a otro. Lo intento afrontar de la mejor manera posible, con los golpes y con la confianza que he llevado en los últimos torneos y con la confianza de que todo va a salir bien", explicó el tenista madrileño.

Respecto al calor que reina en París estos días, Rafa Jódar ha dejado claro que las condiciones son las mismas para todos y que "hay que aceptarlas e intentar afrontarlas de la mejor manera posible".

"Yo me adapto a las condiciones. Son factores que no se pueden controlar y hay que adaptarse, porque son las mismas condiciones también para él -su rival-. Las condiciones que se den, hay que aceptarlas e intentar afrontarlas de la mejor manera posible", subrayó Jódar.

El jugador de Leganés explicó cómo vivió el partido su padre y entrenador, sentado en la grada con el resto del público.

"Sabíamos que era así la situación debido a la pista en la que jugaba. Es otra situación que tampoco puedes controlar. Él lo ha llevado de la mejor manera posible. Tenemos una conexión muy especial, y nos entendemos muy bien aunque él no esté en el box solo", indicó Jódar.

Ya en la sala de prensa, el tenista de 19 años admitió que "no tengo prisa. Todavía tengo mucho que aprender en el circuito".

"Estoy intentando adaptarme de la mejor manera a estos cambios, cuando jugaba 'challengers' era diferente. Pero creo que lo estoy haciendo bien, me estoy sintiendo bien tanto dentro de la pista como en las cosas que tengo que hacer fuera", señaló Rafa Jódar.

"Vivir solo en Estados Unidos me ha permitido madurar, ser más autónomo..."

El tenista de Leganés también admitió que hace un año veía Roland Garros por la televisión al estar en "otro capítulo de mi vida".

"Era otro capítulo de mi vida. Pero también aquello me hizo mejorar y ser mejor jugador hoy. Creo que he ganado en madurez. Vivir solo en Estados Unidos me ha permitido madurar, ser más autónomo, gestionar mejor las cosas y analizar mejor a los rivales. También a entrar en contacto con otras culturas. Es un nuevo capítulo de mi vida, una nueva vida. Creo que la manera en la que he abordado estos últimos meses me ha ayudado mucho, he madurado mucho en la universidad", concluyó Jódar.

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