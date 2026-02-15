La firma para subir el SMI y la reprobación de Isabel Rodríguez en el Senado marcarán la agenda política semanal

Durante la próxima semana, los partidos políticos se enfrentan a una agenda marcada por la firma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la presentación de varios fondos y un homenaje a la Constitución, que ya es la más longeva de la historia de España.

El Gobierno presenta 'España crece' y el PP pide a los ministros que expliquen la ejecución de los fondos europeos en sus áreas

El próximo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentarán el fondo 'España Crece'. Con dicho fondo, se pretende movilizar 120.000 millones de euros en inversiones enfocadas en seguir transformando la economía española y continuar con el impacto de los fondos europeos en 2026.

A la espera de conocer más detalles sobre el funcionamiento de 'España Crece', el PP ya ha manifestado sus dudas. Asimismo, ha calificado este fondo de "humo" y "propaganda" por parte del Gobierno.

De hecho, el partido de Feijóo ha pedido la comparecencia de los 22 ministros en el Congreso para que expliquen la ejecución de los fondos europeos en sus áreas, al creer que han sido utilizados para justificar sus actuaciones sin tener que aprobar los presupuestos generales y que se pretende hacer lo mismo con el fondo 'España Crece'.

Firma del acuerdo para subir el salario mínimo

Tras la presentación de dicho fondo, la jornada continúa con la firma del acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional un 3,1% en 2026 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Esta firma, que presidirá Sánchez, será entre Yolanda Díaz y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

La firma, que tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, aún tiene pendiente la aprobación en Consejo de Ministros.

Celebración de los 47 años de la Constitución

El martes, Felipe VI y Letizia presidirán en el Congreso de los Diputados el acto 'Nuestra Constitución más longeva'. En este evento, se conmemorarán los 47 años de vigencia de la Constitución de 1978.

Desde el Salón de Pasos Perdidos, los Reyes saludarán a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras y al líder del partido mayoritario de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Plan de Vivienda del PP y reprobación de Isabel Rodríguez en el Senado

Tras la finalización de dicho homenaje, el PP presentará un Plan de Vivienda al considerar que lo presentado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es un "fracaso" y ha llevado a cabo una "catastrófica gestión en dicha materia".

En el Congreso, los populares presentarán un plan con más de 30 medidas con el objetivo de "proteger a los propietarios, a los inquilinos y a los jóvenes", tal y como detalló Alberto Núñez Feijóo.

En el Senado, el PP pedirá la reprobación de la ministra de Vivienda por su "enfoque sesgado, ideológico y radical", su "manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor" y su "falta de compromiso con la verdad".

