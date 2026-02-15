Elma Saiz critica al PP por estar "preso de Vox en una carrera ultra" mientras que Pedro Sánchez "alza la voz de España"

Este domingo se ha celebrado la comida anual del PSOE en Cantabria, donde ha asistido la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Allí, la ministra ha reivindicado la figura del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, destacando que defiende la voz de España en Múnich mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está en una carrera ultra con Vox".

Durante su intervención, ha subrayado que frente esa carrera de los populares, los socialistas "vamos a responder con política". En ese sentido, ha pedido a lo militantes y simpatizantes del PSOE que sean "portavoces" de las políticas del Gobierno porque "no da igual quién esté al frente de las instituciones".

La ministra ha comparado la agenda internacional que lidera Sánchez desde la cumbre de Múnich con la actitud del PP, cuyas propuestas, ha dicho que responde a una "carrera ultra", mientras que el presidente del Gobierno está "alzando la voz de España y liderando una agenda internacional"

"Combatamos la antipolítica con política", ha insistido, defendiendo que el Gobierno "pone en el centro a las personas", y recordando como se refleja en la revalorización de las pensiones, que el PP "votó en contra porque no le gustaba el escudo social".

Saiz también ha advertido de que el "miedo que se vive" fuera de España no puede llegar aquí, y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá buscando acuerdos "que se van a contar con transparencia" entre fuerzas políticas distintas. Por el contrario, ha reprochado que los pactos entre PP y Vox "crean miedo" y su resultado ya se conoce.

En materia de migraciones, la portavoz ha defendido el proceso de regularización que comenzará en abril, acusando al PP de estar "absolutamente preso de Vox en una carrera a ver quien es más ultra" por rechazar ahora una iniciativa que previamente apoyó en el Congreso.

También ha denunciado los "bulos" que los populares difunden sobre esta medida, recordando que los inmigrantes solo pueden votar tras obtener la nacionalidad: "No se puede estar recortando con una mano y quejándose con la otra de que se van a colapsar los servicios públicos".

"No juega como el PP"

Asimismo, ha puesto en valor el impacto del Ingreso Mínimo Vital, que se ha revalorizado un 11%, y que, según ha señalado, está llegando cada vez a más ciudadanos y dando respuesta "a quien no lo tiene fácil", porque gobiernos autonómicos están recortando las rentas a esas personas en sus comunidades para "destinarlo a quien más tiene".

Ha señalado que el PSOE es un partido "comprometido, que no juega con la justicia social como hace el PP", ha recalcado Saiz. En el acto, celebrado en Santander, la ministra ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, así como por otros dirigentes del partido y numerosos militantes y simpatizantes.

