Andy Murray sobrevive a Fognini y alcanza los octavos de final

El británico Andy Murray, defensor del título, sostuvo su puesto de número uno del mundo, a vencer al italiano Fabio Fognini por 6-2, 4-6, 6-1 y 7-5 y acceder por décima vez consecutiva a los octavos de final de Wimbledon.

Un "ace", el 15 de su cuenta, sirvió a Murray para cerrar una tensa batalla en la pista central que se alargó hasta las dos horas y 39 minutos, con el excapitán de la selección inglesa de fútbol David Beckham como testigo en el palco real.

