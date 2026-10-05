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ATP500 Tokio

Alcaraz sobrevive a Munar y sus problemas con el saque y jugará la final de Tokio

El murciano remonta ante Jaume Munar (5-7, 6-3 y 6-1) y se lleva un duelo con muchos problemas con su servicio. Alcaraz jugará este martes la final del ATP500 de Tokio ante el ganador del Lehecka - Vacherot.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jaume Munar en Tokio

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jaume Munar en Tokio Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Carlos Alcaraz defenderá este martes su corona en Tokio y lo hará tras remontar un complicadísimo duelo ante Jaume Munar (5-7, 6-3 y 6-1), un partido que se extendió durante dos horas y 31 minutos. El actual campeón del ATP500 de Tokio sufrió de forma notable con su servicio, un golpe que apenas funcionó en las semifinales de este lunes y que apunto estuvo de costarle la derrota. El pupilo de Samu López tuvo la paciencia para encontar la salida al laberinto que se metió tras ceder el primer set.

Alcaraz se agarró a la pista y, tras un intercambio de roturas con Munar, logró igualar el partido al imponerse en el segundo set.

El fenómeno de El Palmar arrancó lanzando ya el tercer set, con un Munar que físicamente se cayó en el set definitivo, sin historia tras un duelo muy igualado. Carlos Alcaraz jugará su cuarta final del año, tras disputar las del Open de Australia, el ATP500 de Doha y la de Montecarlo.

Carlos Alcaraz jugará este martes la final del ATP500 de Tokio ante el ganador del ante el ganador del Jiri Lehecka - Valentin Vacherot, un duelo que ahora mimo está en juego.

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