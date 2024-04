Alcaraz machaca a Seyboth Wild y se cita con Struff en octavos de Madrid

Carlos Alcaraz, ganador del Mutua Madrid Open en 2022 y 2023, se ha clasificado este domingo para los octavos de final de la actual edición al derrotar al brasileño Thiago Seyboth Wild por 6-3 y 6-3. El jugador español, número 3 de la ATP, se medirá en la siguiente ronda al alemán Jan-Lennard Struff, finalista del año pasado, al que Alcaraz ganó entonces por 6-4, 3-6 y 6-3.

Está siendo un inicio apacible para el de El Palmar en Madrid, que ya venía de arrasar al kazajo Shevchenko en segunda ronda. Tras ser baja por una lesión en el brazo derecho en los torneos de Montecarlo y Barcelona, Alcaraz sigue en la pelea por ser el primer jugador en ganar tres veces consecutivas en el Masters 1.000 de Madrid.

13 triunfos seguidos en Madrid

Y es que con esta victoria el murciano ya suma 13 consecutivas en la tierra de Madrid: "Thiago tiene un gran nivel, con golpes imposibles, ya lo ha demostrado y hoy también. Me he encontrado muy cómodo, cerrar los partidos nunca es sencillo, llevaba tiempo sin sentir esos nervios y me ha costado un poco gestionarlos. Contento de haberlo sacado adelante y tener otra oportunidad en una nueva ronda", ha dicho tras su triunfo.

"No he tenido ninguna molestia, sintiéndome espectacular. A partir de hoy vamos a ir para arriba"

Tras un duelo en el que no se ha tenido que forzar demasiado, Carlos ha confesado que arrancó el partido con algo de nervios: "Hoy ha sido la prueba de fuego y no he tenido ninguna molestia, sintiéndome espectacular. A partir de hoy vamos a ir para arriba".

En cuanto a Struff, próximo rival del murciano y al que ganó en la final de la pasada edición en Madrid: "Ojalá vaya como la final del año pasado, sabemos el jugador que es y el nivel que tiene. Vamos a tener que ponernos las pilas y a dar el 100%, será un partido un poco incómodo de jugar, pero creo que la gente lo va a disfrutar".

