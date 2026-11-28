La Armada Española jugará la gran final de la Copa Davis 2026 tras eliminar en semifinales a Gran Bretaña por la vía rápida con las victorias en individuales de Rafa Jódar ante Cameron Norrie (6-2 y 7-5) y Carlos Alcaraz ante Arthur Fery (6-2 y 6-1). Su rival volverá a ser Italia, verdugo del año pasado y que aspira a su cuarta ensaladera consecutiva.

De este modo, España buscará este domingo su séptima ensaladera en la que también será su decimosegunda final de Davis y segunda consecutiva tras perder la del año pasado ante Italia.

España, impoluta en individuales

En la que seguro que va a ser la última eliminatoria de David Ferrer como capitán del equipo, España ha resuelto las dos eliminatorias en los individuales, primero ante Austria con las victorias de Dani Mérida y Jódar, y este sábado ante Gran Bretaña -eliminó por sorpresa a la Alemania de Zverev- con una nueva victoria de Jódar y, en este caso, Carlitos Alcaraz, quien descansó ante los austriacos.

Italia buscará su cuarta consecutiva

Cuatro partidos y cuatro victorias de La Armada en Bolonia que valen todo un billete para la final de este domingo, que volverá a ser ante Italia, la absoluta dominadora de este torneo en el último lustro. Los transalpinos buscarán su cuarta ensaladera consecutiva, y eso que no han contado con Sinner ni en 2025 ni en la presente edición.

El año pasado los italianos vencieron por 2-0 a La Armada, pero este año la situación es completamente diferente. Ferrer cuenta con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, del primero hay poco que decir, pero Rafa es todo un top 10 en su primer año en el ATP Tour. En 2025 jugaron los individuales Pablo Carreño y Jaume Munar, que no han tenido ni sitio este año. Musetti, Cobolli y Berrettini son los nombres propios de Italia en los individuales de 2026, mientras que en dobles el especialista no se queda atrás: Andrea Vavassori .