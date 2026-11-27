La reacción de los jugadores del Córdoba CF Genuine ha sido toda una sorpresa al descubrir que son los protagonistas del calendario solidario que el club ha puesto a la venta y en el que cada jugador es la imagen de un mes. Las fotografías se realizaron hace algunos meses, cuando los futbolistas pensaban que serían para las fichas del equipo. Sin embargo, al descubrir el resultado, las reacciones han sido de ilusión y sorpresa. Todos han buscado su fotografía en el almanaque y han destacado la alegría que les supone compartir esta iniciativa con sus compañeros.

"Me ha ilusionado ver mi foto con los compañeros, son unos fenómenos, unos campeones", nos ha contado a Antena 3 Deportes uno de los integrantes del equipo. "Contenta, emocionada", "No me esperaba esta sorpresa". Así han reaccionado los jugadores, que se han quedado con la boca abierta al descubrir el calendario.

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Son unas estrellas de calendario, pero también brillan sobre el césped. Esta temporada acumulan un pleno de victorias en la Liga Genuine, una competición inclusiva de fútbol organizada por la Fundación LaLiga para personas con discapacidad intelectual. Con los resultados que lleva el equipo hasta el momento, parece que no necesitan la ayuda de las grandes estrellas del fútbol.

"No nos interesa que vengan Bellingham, ni Cristiano, ni Messi... con el equipazo que tenemos nos sobra". Con este humor nos cuentan que están encantados con sus compañeros y que no necesitan refuerzos para seguir ganando.

"Me siento la persona más orgullosa..."

Una pieza fundamental del equipo es su entrenador, Pepe Carmona, al que uno de los jugadores llama "... De la Fuente", en referencia al seleccionador nacional. Una comparación que tiene su explicación en el parecido físico entre ambos técnicos.

"Me siento la persona más orgullosa del mundo de poder estar con ellos", nos ha contado Pepe Carmona sobre lo que supone trabajar con este grupo de jóvenes con discapacidad intelectual, muy competitivos y siempre dispuestos a darlo todo en el campo.

El club ha lanzado una primera tirada de 800 ejemplares, que se venderán en varios puntos de la ciudad de Córdoba. Todo lo recaudado irá destinado al Banco de Alimentos esta Navidad. Los responsables del club presumen de su equipo Genuine: "Siempre ponen a los demás por encima de ellos mismos", ha destacado con admiración el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio.

Una iniciativa solidaria protagonizada por un equipo imbatible en el campo y en la vida.

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