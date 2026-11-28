La WWE ha anunciado este sábado la muerte de su luchador Jermaine Haley, conocido en el mundillo como Bronson Reed, a los 38 años y tras no poder superar las graves lesiones que sufrió en el combate del pasado 7 de noviembre ante Oba Femi, quien le lanzó a una mesa donde se guardaba el material.

Lanzado contra una plataforma con barras metálicas

El incidente tuvo lugar en el evento 'Crown Jewel', en Arabia Saudí, donde su rival le lanzó a una plataforma donde se guardaban mesas, barras y resto del material para el combate. El luchador quedó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona

Su esposa estaba embarazada

"WWE está devastada al anunciar que Jermaine Haley, también conocido como Bronson Reed, falleció hoy a la edad de 38 años debido a complicaciones médicas. Jermaine fue una figura legendaria en WWE, pero, más importante aún, fue una persona extraordinaria, un padre y esposo entregado y un querido compañero de trabajo. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa embarazada, Paige, y su hija, así como con todos sus amigos, compañeros de trabajo y fans", anunció la WWE en la madrugada de este sábado en un comunicado en redes sociales.

El informe médico apunta a que falleció por "complicaciones médicas", y es que el luchador de 38 años sufrió la rotura de varias costillas y un riñón lacerado, entre otras cosas, tras la brusca caída. Tras ser operado a las pocas horas, Reed siguió ingresado en Arabia Saudí porque su traslado podía suponer un peligro. Ya el 18 de noviembre volvió a Estados Unidos y hace apenas unas horas se ha confirmado su fallecimiento.

Reed debutó en la lucha libre profesional en 2007 y en la WWE en 2019. Miles de seguidores han mostrado su consternación en redes sociales, al igual que compañeros de profesión del luchador.