David Ferrer deja el puesto de capitán español de la Copa Davis: "Los motivos son personales"

David Ferrer dejará de ser el capitán de la selección española de Copa Davis al término de 2026. El extenista alicantino ha comunicado a la Real Federación Española de Tenis (RFET) su decisión de renunciar al año de contrato que todavía tenía por delante para iniciar una nueva etapa profesional.

Ferrer, que asumió el cargo en 2023, pondrá fin a su etapa al frente del equipo nacional el próximo 31 de diciembre, aunque antes tendrá la oportunidad de despedirse conquistando la Copa Davis en las Finales que se disputarán en noviembre en Bolonia.

El propio seleccionador ha explicado los motivos de su decisión mediante un comunicado difundido en sus redes sociales y por la Federación. "Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa", ha asegurado Ferrer.

Quiere despedirse ganando la Copa Davis

Pese a anunciar su marcha, el alicantino ha dejado claro que su prioridad inmediata continúa siendo la selección española y la posibilidad de conquistar un nuevo título.

"Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa. A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas!", ha asegurado 'Ferru'.

España afrontará las Finales de Bolonia con el objetivo de mejorar el subcampeonato conseguido en 2025, cuando el equipo dirigido por Ferrer se quedó a las puertas del título.

"Ha sido un privilegio compartir este camino"

El extenista también quiso agradecer a la Federación la confianza depositada en él durante estos años y dedicó unas palabras a los jugadores y al resto de integrantes del equipo.

"Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos", ha transmitido.

Ferrer cierra así una etapa de cuatro temporadas en el banquillo español, durante la que ha dirigido la transición generacional del equipo y ha dado entrada a varios jóvenes tenistas.

La Federación confirma su salida

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, ha confirmado oficialmente que Ferrer dejará el cargo al finalizar el año: "El día 31 de diciembre de 2026 acaba la aventura de David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis. Desde la RFET respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección", ha señalado.

El dirigente federativo también destacó el trabajo realizado por el alicantino durante estos años y su papel en la incorporación de nuevos jugadores. "Como jugador ha sido una leyenda de nuestro tenis, y en estos años ha demostrado que desde el banquillo su aportación también ha sido extraordinaria. A él le ha tocado dar la alternativa a varios jóvenes jugadores que han debutado con el equipo español y que además lo han hecho con éxito", ha resaltado.

Díaz puso especialmente en valor el subcampeonato mundial conseguido en 2025, un resultado que calificó de "meritoria" segunda plaza.

Tres Copas Davis como jugador y una final como capitán

La relación de David Ferrer con la Copa Davis comenzó mucho antes de su llegada al banquillo. El alicantino fue uno de los grandes referentes del tenis español durante su carrera y participó en la conquista de tres Ensaladeras: 2008, 2009 y 2011.

En 2008 formó parte del equipo que derrotó a Argentina, mientras que en 2009 protagonizó una recordada remontada frente al checo Radek Stepanek después de perder los dos primeros sets. En 2011 volvió a proclamarse campeón ante Argentina y un año después sumó un subcampeonato en 2012.

Ya como seleccionador, cargo que asumió en 2023, consiguió llevar a España hasta la final de la Copa Davis de 2025, donde el equipo terminó como subcampeón mundial. Ahora tendrá una última oportunidad para añadir un título a su trayectoria como capitán.

Bolonia, su último reto

La decisión de Ferrer llega cuando España prepara su participación en las Finales de la Copa Davis de noviembre. El alicantino ha insistido en que afronta la competición con la máxima ilusión y que su anuncio no alterará su compromiso con el equipo.

Su marcha será efectiva el 31 de diciembre de 2026, por lo que la Federación tendrá que buscar un nuevo capitán para afrontar la temporada 2027.

Antes, David Ferrer quiere cerrar su etapa de la mejor manera posible: levantando la Copa Davis con España, el país con el que conquistó tres títulos como jugador y al que ahora aspira a dar una última alegría desde el banquillo.