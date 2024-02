Alcaraz debuta con victoria en Buenos Aires y se ve "a un buen nivel para la gira de tierra"

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, ya está en cuartos de final del IEB+ Argentina Open que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis, del que es el primer cabeza de serie.

El murciano se impuso en su debut en el torneo del que es campeón defensor al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 7-5.

Su rival en la próxima ronda será el italiano Andrea Vavassori, que dio la primera sorpresa de la jornada, al imponerse al serbio Laslo Djere, séptimo cabeza de serie, por 6-4 y 7-5.

'Muy nervioso'

Tras el partido, Carlitos admitió haber estado "muy nervioso" durante su debut en el torneo: "Fue un partido muy duro. Ugo es un buen luchador, un muy buen jugador, con muy buen ritmo, fue muy duro estar metido en el partido y hacer mi juego. Empecé muy nervioso, no voy a mentir, con el público detrás de él y apoyándolo".

"Creo que es normal, obviamente, pero muy feliz con mi primer partido en tierra batida desde Roland Garros. Espero seguir así y mejorar cada vez más", abundó el murciano a pie de pista desde las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Alcaraz se ve "físicamente y mentalmente a un buen nivel para hacer una buena gira de tierra". El murciano de 20 años, campeón del US Open en 2022 y de la última edición de Wimbledon, vivió un final de año complicado por una lesión en el pie izquierdo y arrancó 2024 con una participación discreta en el primer Grand Slam de la temporada en Australia.

"Desde Wimbledon, la temporada no fue del todo buena y hemos ido aprendiendo"

Por eso, el murciano se ha definido como "un chico que intenta no tropezar en la misma piedra dos veces y que intenta aprender de los errores y mejorar".

"Hay muchísimos partidos, muchos momentos difíciles y muchos altibajos y puedes volver a tropezar, pero intentamos que no pase y que Carlos sea un poquito más maduro y un poco más mayor. Desde Wimbledon, la temporada no fue del todo buena y hemos ido aprendiendo para que no pase de cara a este año", se explayó Alcaraz.

También fue preguntado por sus opciones de Alcanzar el número 1 mundial: "Bueno, es un objetivo. Tienes que perseguir los objetivos que tú mismo tengas muchas ganas de alcanzar. Hay buenos jugadores que están luchando por el número 1, creo que va a ser una buena pelea y espero que yo lo recupere pronto", concluyó.

Aún no se considera un 'crack'

Además, rechazó el apelativo de 'crack' entre risas: "Me considero un muy buen jugador que sabe lidiar con ciertos momentos a pesar de que sólo tenga 20 años. Yo crack considero a Roger (Federer), Rafa (Nadal) y a Djokovic", dijo refiriéndose al 'Big Three' de los últimos años.

