Muere un hombre tiroteado cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

La Policía Nacional investiga las circunstancias y por ahora no hay detenidos.

Muere un hombre tiroteado cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

Muere un hombre tiroteado cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

Juan Muñoz
Publicado:

Un hombre ha muerto tras recibir un disparo en el barrio del Bulevar del Pla, Alicante, cuando se encontraba en el balcón de su casa.

El fallecido recibió un impacto de bala sobre las 22 horas de la noche de este miércoles, por motivos que aún se están investigando, en la calle Enrique Monsonis.

Por ahora no hay detenidos ni han trascendido más detalles de lo que parece ser un asesinato en plena calle en Alicante. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos y trataron, sin éxito, de reanimar a la víctima, un hombre de 59 años y nacionalidad colombiana.

El cadáver ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para proceder a practicarle la autopsia, que podría ofrecer más detalles sobre su muerte.

Muere un hombre tiroteado cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante
Muere un hombre tiroteado cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

