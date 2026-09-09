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¿Y ahora qué? Lo que le resta a Carlos Alcaraz hasta final de año

Repasamos el calendario que le queda a Carlos Alcaraz tras caer ante Shelton en los cuartos del US Open.

Carlos Alcaraz, en el partido ante Ben Shelton en el US Open

Carlos Alcaraz, en el partido ante Ben Shelton en el US Open Reuters

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Carlos Alcaraz se despidió del US Open con la cabeza alta, jugando a un gran nivel y resistiendo durante cuatro horas y media y cinco sets a un inmenso Ben Shelton (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)). El estadounidense, a un nivel físico y tenístico excelso, decantó a su favor una batalla titánica en la Arthur Ashe, mientras que el murciano se va confirmando que está de vuelta, pese a que aún debe mejor su físico en las próximas semanas.

La gran pregunta ahora es qué torneos jugará el campeón de siete grand slam de aquí a final de año. Lo más inmediato es la Laver Cup en Londres, del 25 al 27 de septiembre. En principio, el murciano estará en la cita liderando al equipo europeo, junto a Zverev, con el objetivo de reconquistar el trofeo, tras lo ocurrido hace un año en San Francisco.

Y, a partir de ahí, arrancará la gira asiática de pista dura. Todo apunta a que Carlos Alcaraz jugará en Pekín o en Japón, dos torneos ATP500 que se juegan del 30 de septiembre al 6 de octubre.

Acto seguido llegará el turno para el último Masters 1.000 del año en Shanghái, del 7 al 18 de octubre. El murciano, salvo algún percance inesperado, estará en la cita que no jugó el año pasado, una buena ocasión para sumar puntos y lograr uno de los pocos torneos que aún faltan en el palmarés del jugador de El Palmar.

Un final de año con las Nitto ATP Finals como gran objetivo

Tras el paso por Shanghái, Alcaraz acudirá al Six Kingn Slam (del miércoles 21 al sábado 24 de octubre), el multimillonario torneo de exhibición que se juega en Arabia Saudí y que este año celebra su tercera edición.

A principios de noviembre se disputará el Rolex París Masters (del 2 al 8 de noviembre), último Masters 1.000 del año y que tampoco ha logrado conquistar Alcaraz en toda su carrera. El año pasado cayó ante Norrie de forma sorprendente, por lo que el murciano seguro que tendrá ganas de hacerlo bien en la capital francesa.

Carlos Alcaraz terminará el año disputando las Nitto ATP Finals de Turín (del 15 al 22 de noviembre), torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del mundo y que el año pasado conquistó Sinner, tras vencer en la final a Alcaraz. Por último, siempre sujeto a que España logre clasificarse, Alcaraz podría cerrar el año disputando las Finales de la Copa Davis, en Bolonia del 23 al 29 de noviembre.

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El estadounidense firma un partido completísimo (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)) para eliminar al actual campeón en Nueva York. Alcaraz rozó la gesta en un duelo que se extendió durante cuatro horas y 28 minutos.

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