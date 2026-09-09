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Carlos Alcaraz: "Me voy con una sonrisa, sano, esto es lo que necesitaba"

El murciano considera como un paso adelante el partido ante Ben Shelton pese a perder en cinco sets. "Es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones", señaló Alcaraz.

Carlos Alcaraz se despide con una sonrisa del público de la Arthur Ashe

Declaraciones de Carlos Alcaraz tras su partido ante Ben Shelton en el US Open | Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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No pudo ser. Carlos Alcaraz cedió su corona en el US Open tras ser caer en una batalla épica ante Ben Shelton en la Arthur Ashe (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)), un duelo que se prolongó durante cuatro horas y 28 minutos y que se decidió en el super tie-break del quinto set. Pese al dolor de la derrota, el campeón de siete grand slam admitió tras el partido que se va de Nueva York "con una sonrisa y sano", algo que necesitaba tras más de cuatro meses alejado del circuito por su lesión en la muñeca derecha.

"No voy a sentirme decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Simplemente estoy feliz. Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché... Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba", aseguró Alcaraz ya en la madrugada de Nueva York.

El tenista de El Palmar definición a Ben Shelton como "una bestia físicamente". "Shelton es un jugador increíble, potente. Es una bestia. Supo jugar realmente bien en cada situación, así que hay que reconocerle el mérito", reconoció Alcaraz.

"Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos", insistió Alcaraz.

"Después del tercer set estaba físicamente muy cansado, pero encontré la manera de animarme y dar un extra en el aspecto físico", apuntó el murciano.

"Con ganas de volver a casa, entrenar y competir"

El murciano, campeón en Nueva York en 2025 y 2022, también dijo irse "con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina".

"Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos", concluyó Alcaraz.

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