Champions League
Real Madrid vs Inter de Milán de Champions League en directo: Trent, titular en medicampo en un 11 sin Diomande
Los blancos reciben al conjunto italiano después de sufrir ante el Betis su primera derrota de la temporada. Sigue aquí en directo el debut de los de Mourinho en la Liga de Campeones ante el Inter.
- Real Madrid - Inter de Milán: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League en directo
- El gesto de Mbappé que recuerda a Cristiano: ¿por qué aparta una bebida en plena rueda de prensa?
- Mourinho vuelve a su famoso 'por qué': "¿El VAR no repitió el penalti ante el Betis porque no quiso? Es un poco extraño..."
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El Real Madrid comienza hoy martes, a partir de las 21:00 horas, su camino en la Champions League 2026-27. El Santiago Bernabéu recibe al Inter de Milán en un duelo que llega en el primer momento de dudas del segundo proyecto de José Mourinho y que tendrá un componente especialmente emotivo para el técnico portugués por su pasado en el conjunto italiano.
Los blancos afrontan la primera jornada de la fase liga después de sufrir el pasado viernes su primera derrota de la temporada. El Betis se impuso por 1-0 en La Cartuja y frenó el pleno de victorias con el que el Real Madrid había iniciado el campeonato.
El problema no estuvo precisamente en la falta de ocasiones. El equipo de Mourinho terminó el encuentro con 20 remates, ocho de ellos a portería, y Kylian Mbappé incluso desperdició un penalti. La falta de efectividad terminó condenando al conjunto madridista.
Ahora llega el primer gran examen europeo y un segundo tropiezo consecutivo podría despertar las primeras dudas serias alrededor de un proyecto que había generado mucha ilusión después de la profunda renovación realizada durante el mercado.
Trent en mediocampo... y Brahim por Diomande
Para el partido, Mourinho opta por Trent Alexander-Arnold como centrocampista ante la nómina de ausencias y coloca en el costado derecho a Brahim Díaz de cara al partido de Liga de Campeones contra el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.
Sin Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ni Arda Güler por sanción, y con Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch recién salidos de lesión, Mourinho coloca al lateral derecho Trent en el centro del campo junto a Fede Valverde. Además, Brahim entra por Arda Güler y el fichaje más caro de la historia del club, Yan Diomande, seguirá sin ser titular.
Finalmente, Andriy Lunin se ha recuperado de la gripe que le impidió entrenar el lunes y que le hizo estar fuera de la convocatoria inicial y se sentará en el banquillo, ocupando el lugar de Javi Navarro. El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham. Vinícius; y Mbappé.
El técnico del Inter, Cristian Chivu, opta en ataque por Marcus Thuram como acompañante de Lautaro Martínez en detrimento de Sebastiano Esposito. El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé. El equipo italiano sale de inicio con Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Curtis Jones, Dimarco; Lautaro Martinez y Thuram.
El Inter no gana en el Bernabéu desde 1967
La historia reciente favorece claramente al Real Madrid. El Inter no gana en el Santiago Bernabéu desde 1967 y acumula siete derrotas consecutivas en sus visitas al feudo madridista. Será además la primera vez que el conjunto italiano juegue en el Bernabéu desde 2021.
El Madrid también atraviesa una buena racha como local. Encadena seis partidos sin perder en su estadio desde la derrota por 1-2 frente al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final.
Además, los blancos intentarán evitar dos derrotas consecutivas como locales, algo que no sucede desde marzo de 2019, cuando el Ajax se impuso por 1-4 en Madrid.
Un partido muy especial para Mourinho
El encuentro tendrá inevitablemente un componente emocional para José Mourinho. El portugués se enfrentará al club con el que conquistó en 2010 una histórica Champions como parte del triplete logrado aquella temporada.
Precisamente aquella final se disputó en el Santiago Bernabéu. El Inter derrotó al Bayern de Múnich y Mourinho levantó su segunda Copa de Europa como entrenador antes de abandonar Milán para iniciar pocos días después su primera etapa al frente del Real Madrid. Dieciséis años después, el portugués vuelve a encontrarse con el Inter, esta vez defendiendo los intereses del conjunto blanco.
También será especial para Cristian Chivu. El actual entrenador 'nerazzurro' formó parte como futbolista de aquel Inter campeón de Europa dirigido por Mourinho y regresa al escenario en el que levantó la última Champions conquistada por el club italiano.
Pleno de victorias interista
El Real Madrid tendrá enfrente a un Inter que ha comenzado la temporada con sensaciones muy diferentes. El conjunto de Cristian Chivu suma tres victorias consecutivas en las tres primeras jornadas de la Serie A y continúa invicto en su defensa del título.
La última llegó además de una manera especialmente estimulante. El Inter remontó un 0-2 frente al Nápoles para mantener su pleno y llegar al Bernabéu con la confianza reforzada.
Chivu ha mantenido una identidad muy reconocible, con un sistema de tres centrales y dos carrileros que permite al equipo formar una línea de cinco cuando defiende. Una estructura que puede resultar incómoda para el Real Madrid y que Vinícius ya ha señalado como uno de los grandes desafíos del encuentro.
Quieren dejar atrás su última Champions
El gran reto de Chivu será trasladar a Europa el excelente comienzo de la Serie A. El Inter fue subcampeón de la Champions en 2025, pero la pasada temporada quedó eliminado mucho antes de lo esperado al caer frente al Bodo/Glimt en el 'playoff'.
Su dinámica europea reciente tampoco invita al optimismo: ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros en la máxima competición continental, las mismas derrotas que había sufrido en sus 39 partidos anteriores.
El Real Madrid comienza así una nueva carrera hacia la Copa de Europa en un momento delicado. Después del primer tropiezo de la temporada, Mourinho tendrá que reconstruir un centro del campo castigado por las bajas para enfrentarse a un Inter que llega lanzado.
Y todo en una noche cargada de simbolismo para el portugués: en el mismo estadio donde levantó la Champions con el Inter en 2010, Mourinho iniciará ahora el camino para intentar conquistarla de nuevo con el Real Madrid.
Onces OFICIALES del Real Madrid - Inter de Milán
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde, Brahim, Bellingham; Vini Jr. y Mbappé.
Inter de Milán: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro.
Horario y dónde ver el partido de Champions
El Real Madrid - Inter de Milán, partido de jornada 1 de la fase liga de la Champions League, se juega hoy martes 8 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.
El partido se puede seguir aquí en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Real Madrid - Inter de Milán de la Champions League.
Vinícius, muy optimista de cara a la Copa de Europa
Vinícius Júnior no esconde la ambición del Real Madrid antes de comenzar una nueva aventura en la Liga de Campeones: "Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros. Siempre ilusionados con la Champions. La temporada va a ser diferente a las dos últimas Champions y vamos a ganarla", aseguró en declaraciones difundidas por el Real Madrid.
Mourinho vuelve a su famoso '¿por qué?'
José Mourinho en estado puro. Más tranquilo y pacificador que en su primera etapa en Madrid, pero el técnico luso quiso dejar su impronta en rueda de prensa tras la primera derrota de la temporada, ante el Betis en La Cartuja, y antes debutar en Champions League ante el Inter de Milán. Mou, a pesar de que no le preguntaron directamente por eso, se refirió a la decisión arbitral del VAR de no repetir el penalti que falló Mbappé y en el que Marc Bartra entró al área antes del impacto del francés con el balón.
"No ganamos porque no materializamos las ocasiones, pero el penalti... ¿Por qué no fue repetido? Pues porque el VAR no conoce el reglamento... o porque no ha querido. Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable pudiera responder ¿Por qué? Si el VAR no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa y dejarlo. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor. Y luego viene otra peor: si no sabía el reglamento, por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor. Un poco extraño...", dejó caer el preparado portugués, que se encargó de dejar claro que la derrota llegó, en parte, por la falta de efectividad.
La Champions, la asignatura pendiente reciente del Inter
Después de alcanzar la final en 2025, el Inter cayó la pasada temporada en el 'playoff' ante el Bodo/Glimt. Los italianos han perdido cinco de sus últimos seis encuentros en Champions, una cifra llamativa teniendo en cuenta que habían necesitado sus 39 partidos anteriores para acumular esas mismas cinco derrotas.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL INTER HOY ANTE EL REAL MADRID
¡Y 11 confirmado de Chivu! Va el Inter ante el Real Madrid con Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro.
Alexander-Arnold, la sorpresa de Mourinho en el mediocampo
Sin Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ni Arda Güler por sanción, y con Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch recién salidos de lesión, Mourinho coloca al lateral derecho Trent en el centro del campo junto a Fede Valverde. Además, Brahim entra por Arda Güler y el fichaje más caro de la historia del club, Yan Diomande, seguirá sin ser titular.
Un Inter físico y con calidad en la medular
El equipo de Cristian Chivu mantiene su habitual estructura de tres centrales y propone un fútbol intenso y competitivo. El Madrid deberá vigilar especialmente un centro del campo en el que Nicolò Barella y Hakan Çalhanoglu aportan calidad, experiencia y capacidad para manejar el ritmo.
El Inter aterriza en Madrid con pleno de victorias
Los italianos llegan reforzados después de remontar un 0-2 frente al Nápoles y sumar su tercera victoria consecutiva en la Serie A. El vigente campeón italiano ha comenzado con pleno la defensa del título y pretende trasladar esa buena dinámica a Europa.
YA TENEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY ANTE EL INTER
¡Once de Mourinho confirmado! Sale en su debut en Champions League con Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde, Brahim, Bellingham; Vini Jr. y Mbappé.
El Bernabéu vuelve a ser el refugio del Madrid
Los blancos acumulan seis partidos consecutivos sin perder en casa desde el 1-2 sufrido ante el Bayern en los cuartos de la pasada Champions. El Madrid tratará de mantener esa fortaleza y evitar encadenar dos derrotas consecutivas, algo que no sucede desde marzo de 2019.
Una noche muy especial para Mourinho y Chivu
El encuentro reunirá a dos protagonistas de la última Champions conquistada por el Inter. Cristian Chivu regresa al estadio donde levantó el título en 2010 como jugador, precisamente con Mourinho en el banquillo. Aquella final fue el último partido del portugués con los 'nerazzurri' antes de iniciar su primera etapa como entrenador del Real Madrid.
Primer examen de altura para el nuevo proyecto blanco
El Inter supone el primer rival de gran entidad que se cruza en el camino del Madrid esta temporada. Una nueva derrota podría generar las primeras dudas alrededor de un proyecto que había despertado ilusión durante el verano. La historia, al menos, favorece a los blancos: el Inter ha perdido sus últimas siete visitas al Bernabéu y no gana allí desde 1967.
La falta de puntería castigó al Madrid en Sevilla
El conjunto blanco quiere dejar atrás el 1-0 sufrido ante el Betis en La Cartuja. El Madrid generó ocasiones suficientes para obtener otro resultado, con 20 remates y ocho disparos a puerta, pero la falta de eficacia terminó condenándole. Mbappé incluso desperdició un penalti que arrastra aún polémica por no haberse repetido.
Brahim o Diomande para ocupar la banda derecha
La ausencia de Arda Güler también obliga a modificar el frente ofensivo. Brahim Díaz y Yan Diomande, que todavía no ha sido titular esta temporada, se disputan la banda derecha. Arriba regresará Mbappé, máximo goleador de la pasada Champions, acompañado por un Vinícius que suma 32 asistencias y está a una de convertirse en el cuarto máximo asistente histórico del torneo.
Mourinho, obligado a reconstruir el centro del campo
El técnico portugués afronta el estreno europeo con numerosas ausencias en mediocampo: Arda Güler, Camavinga y Bernardo Silva cumplen sanción. Mourinho podría alinear a Bellingham y Valverde en el doble pivote con Tchouaméni todavía sin minutos esta temporada.
El Real Madrid abre la Champions ante un Inter lanzado
El Real Madrid se estrena esta noche a las 21:00 horas en la Champions League 2026-27 recibiendo al Inter de Milán. Los blancos llegan después de sufrir su primera derrota de la temporada y con varias bajas importantes, mientras que el conjunto italiano aterriza en el Bernabéu con pleno de victorias en la Serie A. Una noche especial también para José Mourinho por su pasado en ambos clubes.
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