Real Madrid vs Inter de Milán de Champions League en directo: Trent, titular en medicampo en un 11 sin Diomande

El Real Madrid comienza hoy martes, a partir de las 21:00 horas, su camino en la Champions League 2026-27. El Santiago Bernabéu recibe al Inter de Milán en un duelo que llega en el primer momento de dudas del segundo proyecto de José Mourinho y que tendrá un componente especialmente emotivo para el técnico portugués por su pasado en el conjunto italiano.

Los blancos afrontan la primera jornada de la fase liga después de sufrir el pasado viernes su primera derrota de la temporada. El Betis se impuso por 1-0 en La Cartuja y frenó el pleno de victorias con el que el Real Madrid había iniciado el campeonato.

El problema no estuvo precisamente en la falta de ocasiones. El equipo de Mourinho terminó el encuentro con 20 remates, ocho de ellos a portería, y Kylian Mbappé incluso desperdició un penalti. La falta de efectividad terminó condenando al conjunto madridista.

Ahora llega el primer gran examen europeo y un segundo tropiezo consecutivo podría despertar las primeras dudas serias alrededor de un proyecto que había generado mucha ilusión después de la profunda renovación realizada durante el mercado.

Trent en mediocampo... y Brahim por Diomande

Para el partido, Mourinho opta por Trent Alexander-Arnold como centrocampista ante la nómina de ausencias y coloca en el costado derecho a Brahim Díaz de cara al partido de Liga de Campeones contra el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

Sin Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ni Arda Güler por sanción, y con Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch recién salidos de lesión, Mourinho coloca al lateral derecho Trent en el centro del campo junto a Fede Valverde. Además, Brahim entra por Arda Güler y el fichaje más caro de la historia del club, Yan Diomande, seguirá sin ser titular.

Finalmente, Andriy Lunin se ha recuperado de la gripe que le impidió entrenar el lunes y que le hizo estar fuera de la convocatoria inicial y se sentará en el banquillo, ocupando el lugar de Javi Navarro. El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham. Vinícius; y Mbappé.

El técnico del Inter, Cristian Chivu, opta en ataque por Marcus Thuram como acompañante de Lautaro Martínez en detrimento de Sebastiano Esposito. El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé. El equipo italiano sale de inicio con Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Curtis Jones, Dimarco; Lautaro Martinez y Thuram.

El Inter no gana en el Bernabéu desde 1967

La historia reciente favorece claramente al Real Madrid. El Inter no gana en el Santiago Bernabéu desde 1967 y acumula siete derrotas consecutivas en sus visitas al feudo madridista. Será además la primera vez que el conjunto italiano juegue en el Bernabéu desde 2021.

El Madrid también atraviesa una buena racha como local. Encadena seis partidos sin perder en su estadio desde la derrota por 1-2 frente al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final.

Además, los blancos intentarán evitar dos derrotas consecutivas como locales, algo que no sucede desde marzo de 2019, cuando el Ajax se impuso por 1-4 en Madrid.

Un partido muy especial para Mourinho

El encuentro tendrá inevitablemente un componente emocional para José Mourinho. El portugués se enfrentará al club con el que conquistó en 2010 una histórica Champions como parte del triplete logrado aquella temporada.

Precisamente aquella final se disputó en el Santiago Bernabéu. El Inter derrotó al Bayern de Múnich y Mourinho levantó su segunda Copa de Europa como entrenador antes de abandonar Milán para iniciar pocos días después su primera etapa al frente del Real Madrid. Dieciséis años después, el portugués vuelve a encontrarse con el Inter, esta vez defendiendo los intereses del conjunto blanco.

También será especial para Cristian Chivu. El actual entrenador 'nerazzurro' formó parte como futbolista de aquel Inter campeón de Europa dirigido por Mourinho y regresa al escenario en el que levantó la última Champions conquistada por el club italiano.

Pleno de victorias interista

El Real Madrid tendrá enfrente a un Inter que ha comenzado la temporada con sensaciones muy diferentes. El conjunto de Cristian Chivu suma tres victorias consecutivas en las tres primeras jornadas de la Serie A y continúa invicto en su defensa del título.

La última llegó además de una manera especialmente estimulante. El Inter remontó un 0-2 frente al Nápoles para mantener su pleno y llegar al Bernabéu con la confianza reforzada.

Chivu ha mantenido una identidad muy reconocible, con un sistema de tres centrales y dos carrileros que permite al equipo formar una línea de cinco cuando defiende. Una estructura que puede resultar incómoda para el Real Madrid y que Vinícius ya ha señalado como uno de los grandes desafíos del encuentro.

Quieren dejar atrás su última Champions

El gran reto de Chivu será trasladar a Europa el excelente comienzo de la Serie A. El Inter fue subcampeón de la Champions en 2025, pero la pasada temporada quedó eliminado mucho antes de lo esperado al caer frente al Bodo/Glimt en el 'playoff'.

Su dinámica europea reciente tampoco invita al optimismo: ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros en la máxima competición continental, las mismas derrotas que había sufrido en sus 39 partidos anteriores.

El Real Madrid comienza así una nueva carrera hacia la Copa de Europa en un momento delicado. Después del primer tropiezo de la temporada, Mourinho tendrá que reconstruir un centro del campo castigado por las bajas para enfrentarse a un Inter que llega lanzado.

Y todo en una noche cargada de simbolismo para el portugués: en el mismo estadio donde levantó la Champions con el Inter en 2010, Mourinho iniciará ahora el camino para intentar conquistarla de nuevo con el Real Madrid.

Onces OFICIALES del Real Madrid - Inter de Milán

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde, Brahim, Bellingham; Vini Jr. y Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro.

Horario y dónde ver el partido de Champions

El Real Madrid - Inter de Milán, partido de jornada 1 de la fase liga de la Champions League, se juega hoy martes 8 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El partido se puede seguir aquí en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Real Madrid - Inter de Milán de la Champions League.