Ben Shelton: "Sí, estoy cansado. Ha sido una guerra, un partido épico, muy físico"

Ben Shelton imperó en la madrugada de Nueva York y firmó uno de los mejores partido de su carrera para superar a Carlos Alcaraz (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)) en los cuartos de final del US Open. El estadounidense reconoció que el partido, cuya duración fue de cuatro horas y 28 minutos, fue "una guerra".

"Sí, estoy cansado. Ha sido una guerra, un partido épico, muy físico", admitió Shelton.

"Carlos es uno de los grandes campeones de nuestro deporte ya con sólo 23 años. Siempre es divertido enfrentarse a él. A veces es ridículo lo que consigue hacer en la pista. Pero sí, ha sido el partido que más he disfrutado en mi carrera, sin duda", indicó Ben Shelton.

El estadounidense subrayó como una de las claves "aguantar en los intercambios" con Carlos Alcaraz.

"Resté muy bien. Creo que fui inteligente a la hora de afrontar mis juegos al resto. Le hice jugar mucho y creo que supe aprovechar sus errores", analizó el tenista de 23 años.

El estadounidense Frances Tiafoe, que derrotó con remontada y en cinco sets (5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6)) a su compatriota Alex Michelsen, se medirá a Shelton en las semifinales del viernes.