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Interior abre un expediente por "supuesta falta muy grave o grave" a los agentes que golpearon a un seguidor del Barcelona en Elche

Así lo ha avanzado este miércoles el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso de los Diputados

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso de los Diputados Efe

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Los incidentes ocurridos el pasado 23 de agosto en Elche han derivado en un expediente por "supuesta falta muy grave o grave" a los agentes que golpearon a un seguidor del Barcelona al que arrebataron una bandera estelada antes del partido en el Martínez Valero. Así lo ha avanzado este miércoles el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

Tras abrirse una investigación de oficio sobre lo ocurrido, Marlaska ha indicado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y en respuesta a la diputada de Junts Marta Madrenas, que de esa "información reservada" se ha pasado a la apertura de un expediente para evaluar si la actuación es constitutiva de falta grave o muy grave. Una decisión adoptada después de considerar que "no se justifica en modo alguno" la actuación policial, independientemente de que esa persona portara un símbolo "absolutamente legítimo" como es la senyera estelada.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 23 de agosto a raíz de un vídeo difundido en redes sociales que muestra cómo agentes de la Policía Nacional golpean a un joven tras arrebatarle una estelada. El joven se encara con los policías, y estos terminan golpeándole en el suelo. El Barcelona reaccionó a lo ocurrido y suspendió días después el homenaje a los campeones del mundo en el Camp Nou, sustituyéndolo por un acto de ensaltación de la estelada.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado que este pasado domingo en Alcorcón (Madrid) se vivió un incidente similar también con un estelada, un episodio que el ministro ha señalado que hay que "contextualizar" pero que, según las noticias que él tiene, sus circunstancias "son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche".

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