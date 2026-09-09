Fórmula 1
Carlos Sainz: "Tengo ganas de probar el Madring, diría que es parecido a Baku o Yeda"
El piloto madrileño de Williams celebra el regreso de la Fórmula 1 a la capital de España 45 año después.
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La Fórmula 1 regresa Madrid este fin de semana 45 años después y el trazado de Madring ya está listo para acoger el Gran Premio de España. Para Carlos Sainz y Fernando Alonso será una carrera especial y el piloto madrileño de Williams ha admitido que "ya" tiene "ganas de probar" el nuevo circuito.
"Yo diría que esta pista sería parecida a Baku o a Yeda, que son circuitos nuevos; que son los más divertidos", manifestó Carlos Sainz este miércoles.
"Cuando tenía once años y empezaba a correr, no me imaginaba que en algún momento fuese a haber un Gran Premio de Fórmula Uno aquí, en Madrid; entonces sólo me fijaba en mis ídolos, que eran (su compatriota el doble campeón mundial) Fernando (Alonso) y (el alemán) Michael Schumacher", señaló Carlos Sainz.
"A los once años, cuando era un niño que empezaba, no me podía imaginar que iba a acabar siendo piloto de Ferrari, de McLaren, de Williams..., de Toro Rosso, primero; no te preocupas de si un día vas a acabar ganando carreras con Ferrari y más tarde vas a correr un Gran Premio en Madrid, aquí, en el Madring", indicó Sainz.
"Estoy muy orgulloso de la carrera que, a los 32 años, he conseguido completar"
"Sólo quería ser piloto de Fórmula Uno. Han pasado 22 años de todo aquello y que haya pasado todo lo que ha pasado era algo impensable. Estoy muy orgulloso de la carrera que, a los 32 años, he conseguido completar hasta ahora", apuntó el de Williams.
Carlos Sainz desveló que portará un casco especial este fin de semana.
"Es parecido a mi primer casco, que era una copia del que llevaba mi padre (el doble campeón mundial de rallys y cuádruple ganador del Dakar de idéntico nombre) cuando corría el Mundial de rallys, con la bandera de España, con fondo blanco; un casco que quise hacer más simple, de la 'vieja escuela', que recordase a pilotos de antes", explicó el piloto madrileño.
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