Muere a los 43 años Silvia Ederra, exjugadora de la selección española de balonmano

El balonmano español está de luto por el fallecimiento de Silvia Ederra a los 43 años. La exjugadora navarra, que desarrolló una extensa trayectoria en algunos de los principales equipos del balonmano nacional y llegó a formar parte de la selección española absoluta, murió este martes, según ha comunicado el Sporting La Rioja.

Ederra permaneció durante 19 años en la élite y construyó una destacada carrera que le permitió formar parte de 'Las Guerreras' y conquistar numerosos títulos nacionales.

El Sporting La Rioja, uno de los clubes vinculados a su trayectoria, comunicó la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Hay personas que pasan por un club y, aunque el tiempo pase, permanecen para siempre en su historia y en el corazón de quienes tuvieron la suerte de compartir camino con ellas. Silvia Ederra Urra fue una de esas personas", expresó el comunicado.

"Una jugadora especial"

La entidad riojana recordó especialmente la huella personal que dejó Ederra durante su etapa en el club. El Sporting se despidió de una "jugadora especial" que dejó una "huella imborrable" dentro de su familia.

"Nos quedamos con sus recuerdos, con tantos momentos compartidos, con su sonrisa y con todo aquello que hizo que fuese tan especial para nosotros", añadió el club.

El comunicado terminó trasladando las condolencias a su familia, amigos y seres queridos: "Queremos enviar todo nuestro cariño y un abrazo enorme a su familia, amigos y a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerla. 'Silvi', siempre tendrás un lugar en nuestra historia y en nuestros corazones. Descansa en paz. Nunca te olvidaremos", concluyó el mensaje.

Una carrera repleta de títulos

Uno de los periodos más exitosos de la carrera de Silvia Ederra llegó defendiendo la camiseta del Bera Bera de San Sebastián. Con el conjunto vasco conquistó cinco títulos de Liga, tres Copas de la Reina y cinco Supercopas de España, formando parte de una de las etapas más exitosas del club.

La navarra también defendió los colores de España a nivel internacional. Además de alcanzar la selección absoluta y formar parte de 'Las Guerreras', Ederra consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Europeo Junior de Finlandia con la selección española.

Su fallecimiento a los 43 años ha provocado numerosas muestras de pesar en el balonmano español, que despide a una jugadora que dedicó casi dos décadas al deporte de élite.