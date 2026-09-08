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Luis de la Fuente desvela en El Hormiguero quién cree que será la próxima estrella mundial: "Hay muchos jugadores buenos, pero que tengan esa dimensión..."

El seleccionador español señala a los futbolistas con mayor potencial para convertirse en las grandes figuras del fútbol.

Luis de la Fuente, en El Hormiguero

Luis de la Fuente desvela en El Hormiguero quien cree que será la próxima estrella mundial: "Hay muchos jugadores buenos, pero que tengan esa dimensión..." | Antena3 Noticias

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Daniel Caballero
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El seleccionador español ha hablado sobre quiénes podrían convertirse en los grandes referentes del deporte durante los próximos años durante su visita a 'El Hormiguero', donde ha puesto el foco en dos nombres por encima del resto: Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

La conversación comenzó con la figura de Messi y su futuro con la selección argentina. Ante la posibilidad de que el delantero del Inter Miami abandone próximamente el combinado nacional y pueda poner punto final a su carrera, De la Fuente fue preguntado por quién considera que puede ser el próximo gran icono del fútbol mundial.

"Yo creo que es bueno para el fútbol que haya varios jugadores con esa proyección", respondió el técnico, que considera positivo que no exista un único futbolista dominando el panorama internacional. "Porque al final el fútbol, si solo tienes un jugador que domina, pierde encanto", explicó De la Fuente. En su opinión, la rivalidad entre grandes estrellas también contribuye al crecimiento tanto de los propios jugadores como del deporte.

El seleccionador español no tardó en poner nombres sobre la mesa. Entre los jóvenes que considera llamados a marcar una época mencionó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. También destacó a otros futbolistas de primer nivel como Raphinha y Jude Bellingham. Sin embargo, De la Fuente hizo una distinción entre los grandes jugadores que ya existen y aquellos que pueden alcanzar una dimensión todavía mayor.

"Hay futbolistas excepcionales, fantásticos futbolistas", señaló antes de referirse a jugadores como Raphinha o Bellingham. Pero, a su juicio, hay dos nombres que tienen "un toquecito un poco distinto. Pueden ser Lamine y Mbappé", afirmó.

El seleccionador ha seguido de cerca la evolución del joven delantero de la selección española y del Barça desde su irrupción y ha confiado en él como una de las piezas fundamentales del proyecto español. Ahora, además, lo sitúa junto a Mbappé como uno de los futbolistas que pueden alcanzar una dimensión similar a la de las grandes estrellas que han dominado el fútbol durante las últimas dos décadas.

De la Fuente, no obstante, evitó establecer una comparación directa con Messi o Cristiano Ronaldo. Su apuesta pasa por un escenario en el que varios jugadores compitan por ocupar el espacio que dejarán las dos grandes figuras de la última generación. Para el seleccionador, esa competencia no solo elevaría el nivel de los futbolistas, sino que también ayudaría a mantener el atractivo del fútbol mundial durante los próximos años.

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