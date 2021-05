Sancionan con 4 partidos al jugador de waterpolo que profirió un insulto homófobo a Victor Gutiérrez

Hace unas semanas Victor Gutiérrez, jugador español de waterpolo, recibió y denunció un insulto homófobo por parte de un rival en medio de un partido. Nemanja Ubovic le llamó "maricón" durante el partido y tras este, Victor no quiso darle la mano y Ubovic volvió a insultarle.

"No he querido darle importancia porque todos decimos cosas a 200 pulsaciones de las que luego nos arrepentimos. Estoy bastante afectado. Estoy orgulloso de ser quien soy, de ser homosexual, gay, maricón, que para mí no es un insulto, pero me ha tocado la fibra", aseguraba el jugador tras el partido.

Anoche, la Federación Española de Natación decidió sancionar al autor del insulto con 4 partidos de suspensión.

"Es un gran paso para el deporte profesional"

La Federación y el Comité de Competición de Disciplina Deportiva emitieron este comunicado: "Sancionar al waterpolista del CN Sabadell, Sr Nemanja Ubovic, con cuatro partidos de suspensión, al haber quedado como hecho probado que profirió un insulto homófobo al waterpolista del CN Terrassa, Sr Victor Gutiérrez".

Esta condena supone la primera que se produce en el deporte profesional español por un insulto homófobo.

"Tengo una sensación de muchísima felicidad al comprobar que por primera vez desde el deporte se ha dicho basta a la homofobia, creo que es un paso muy importante, un pequeño paso de los muchos que nos quedan en el deporte profesional", explicó el jugador de waterpolo, Victor Gutiérrez, tras enterarse de la sanción.