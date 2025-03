VÍDEO: El momento en el que una avalancha sepulta al piloto Aidan Croft en Colorado, Estados Unidos

Ahora que llegan días de nieve, o que recientemente los hemos tenido en parte de España, historias como la de Aidan nos advierten de los peligros que encierra la montaña. Este joven salió hace unos días con amigos en una 'excursión' en moto de nieve en la que decidió ir por libre en un momento, justo cuando apareció una inoportuna avalancha que le sorprendió y que le dejó sepultado durante hora y media. Aidan Croft lo grabó todo y puede contarlo... de milagro.

Hora y media sepultado bajo la nieve

Quedó enterrado durante 90 minutos bajo la nieve, y lo que comenzó como un día normal para Aidan Croft en Steamboat Springs, Colorado (Estados Unidos), acabó convirtiéndose en una historia eterna que casi no cuenta.

"El riesgo de avalancha era moderado. Además, he estado escalando esa parte durante tres años, por lo que llevar el equipo adecuado nunca se me pasó por la cabeza", empieza contando. Salió con sus amigos en moto de nieve por las montañas del Colorado, cuando de repente una avalancha le alcanzó dejándole completamente enterrado bajo la nieve. Lo grabó todo con su cámara GoPro.

Si mi cabeza hubiese estado donde mis pies estaría muerto"

"Mi cuerpo se encontraba en vertical, pero no podía moverme, excepto un brazo. Si mi cabeza hubiese estado donde mis pies, estaría muerto", explicaba. Aidan asegura haber vivido momentos de angustia e incertidumbre al saber que el resto de su equipo no podía llegar a él.

"Mi error fue ir por mi cuenta. Tengo un nivel más alto que el resto y eso me permitía ir a lugares donde ellos no podían". Una idea que no siempre sale bien y de la que agradece haber salido vivo: "Soy muy afortunado porque la situación podría haber sido mucho peor", concluyó. Un susto que finalmente acabó con un rescate exitoso y una anécdota que contar, eso sí, la próxima vez tomará muchas más precauciones.

