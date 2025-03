5 días colgados: 'Pelut' y Andeka Escolar abren una vía en el Cañón Rojo en Teruel

El escenario parece el salvaje oeste, el Cañón del Colorado, pero no, es el Cañón Rojo en Teruel. Se conoce también como La Rambla de Barrachina y por esta impresionante torre de barro ha escalado David Palmada 'Pelut'.

El escalador, en una entrevista concedida a Antena 3 Deportes, ha afirmado: "Una pared prácticamente de arcilla, de barro vertical y tú intentas ir por allí clavando lo que puedes, muchas veces, casi todo se va arrancando. El Cañón Rojo está formado por capas sedimentarias compuestas principalmente por arcilla arenisca y caliza".

"Miedo paso siempre, porque en el momento que haga algo que no pase miedo no lo voy a volver hacer"

Le gustan estas paredes rotas, esas rocas con una calidad dudosa. Abrir en estas condiciones una vía le da vida: "No quiero ir a escalar para matarme quiero ir para disfrutar, pero me pongo unos retos altos. Tengo que aprender donde está el límite de donde está el aguante del material y saber posicionar bien el cuerpo", asegura.

A su lado, su compañero Andeka Escolar, cinco días colgados hasta llegar arriba bajo la atenta mirada de un dron que Pelut manejaba: "Esta escalada entera de 120 metros completamente de barro yo no lo he hecho nunca en mi vida".

Brilló el sol y eso ayudó, porque si no hubiese sido imposible: "Cuando llueve tú no puedes escalar esas formaciones porque se deshacen. Si llueve eso es chocolate".

"Quiero morir feliz, no de viejo"

Concentrados en cada paso que daban, en cada golpe de martillo, en cada clavada. No ha sido fácil, era muy complicado y en las repisas que van encontrado en su escalada descansan lo que pueden y sortean el miedo. Pelut afirma: "Miedo paso siempre, porque en el momento que haga algo que no pase miedo no lo voy a volver hacer, el miedo me da la adrenalina y la sangre bombea rápido. Quiero morir feliz, no de viejo".

Ha sido una hazaña irrepetible en un paraje único, modelado por el viento y el agua. A la escalada la han llamado 'Teruel existe'. Una experiencia compartida, pero las sensaciones cada uno tiene las suyas.

