Sale a la luz el informe policial del accidente de Tiger Woods: Pupilas dilatadas, ojos inyectados en sangre...

El primer informe de la Oficina del Sheriff del condado de Martin señala de Tiger Woods, detenido este viernes por daños a la propiedad y por negarse a una prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Jupiter Island, en Florida, tenía los ojos inyectados en sangre y "vidriosos", las pupilas dilatadas y pastillas de hidrocodona en el bolsillo.

Según el citado informe, el ganador de 15 majors llevaba dos pastillas de hidrocodona, un opioide derivado de la codeína, que se utiliza como analgésico, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica". Además, en el informe policial se apunta a que Tiger Woods estaba "sudando fuertemente" y hablaba de forma "inusual" con los agentes, en el momento justamente posterior al accidente.

Al parecer, el golfista estadounidense habría confirmado a las autoridades que estaba mirando su teléfono y cambiando al emisora de la radio, por lo que no se percató de que la camioneta frente a él había reducido la velocidad. Los agentes, según el informe policial, hallaron dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo y los oficiales lo observaron como letárgico, lento, "sudando profusamente" con los ojos enrojecidos, vidriosos y pupilas "extremadamente dilatadas". Cuando se le preguntó durante la investigación si había tomado algún medicamento con receta, el golfista de 50 años respondió "tomo algunas" mientras añadía que lo había hecho más temprano en la mañana.

Un oficial del Sheriff del Condado de Martin señaló en el informe que observó a Woods "cojeando y tambaleándose" y agregó que el golfista le dijo que se había sometido a siete cirugías de espalda y más de 20 operaciones en la pierna.

Tiger Woods fue detenido y, posteriormente puesto en libertad, después de verse involucrado en un accidente de tráfico en la localidad de Jupiter, en Florida. El ganador de cinco Masters de Augusta, cuatro PGA, tres US Open y tres Abiertos Británicos, se negó a realizar una prueba de orina aunque dio negativo en la prueba de alcohol.

"Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal", informó un oficial de la oficina del alguacil, que no se identificó, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de "deterioro".

No es la primera vez que Tiger Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera. Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.