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Tiger Woods sufre un accidente de tráfico: su coche vuelca en Florida

El golfista estadounidense, involucrado en un nuevo accidente de carretera.

Tiger Woods, en su regreso a Augusta

Tiger Woods, en su regreso a AugustaEfe

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Luis F. Castillo
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El golfista Tiger Woods, ganador de quince 'grandes', se ha visto involucrado este viernes en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida, según informó la oficina del sheriff del condado de Martin y recogen medios estadounidenses.

Woods, de 50 años, sufrió el accidente pasadas las 14:00 hora local y todavía se desconoce su estado. El vehículo del golfista estadounidense acabó volcado por el lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el medio WPTV. La policía está investigando las causas del accidente.

No es su primer accidente de tráfico

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera. Woods estaba trabajando para regresar a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.

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