Nuevo incidente para Tiger Woods: accidente en Florida y acusación por conducción bajo sustancias.

El golfista estadounidense Tiger Woods, de 50 años, ha sido acusado de conducir bajo los efectos de sustancias tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido este viernes en el condado de Martin, en la costa este de Florida. Las autoridades confirmaron que, además, enfrenta cargos por daños a la propiedad y por negarse a someterse a una prueba legal.

Según explicó el alguacil John Budensiek en una rueda de prensa, el accidente tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas, cuando el vehículo de Woods, un Land Rover, volcó tras intentar adelantar a un camión de limpieza a presión que arrastraba un pequeño remolque en South Beach Road, en la isla de Júpiter.

De acuerdo con la investigación, el camión se encontraba reduciendo la velocidad para girar hacia una entrada privada cuando Woods intentó adelantarlo a gran velocidad. El conductor del camión trató de apartarse, pero la estrechez de la vía lo impidió. En el último momento, el golfista giró bruscamente para evitar la colisión frontal, rozó la parte trasera del remolque y perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre el lado del conductor.

Woods logró salir del coche por la puerta del pasajero sin ayuda. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos, ni el propio deportista ni las otras personas implicadas en el incidente.

Conducción bajo sustancias

Tras el accidente, agentes especializados en conducción bajo los efectos de sustancias acudieron al lugar y observaron signos de deterioro en el estado del golfista. Aunque Woods explicó que arrastra diversas lesiones y ha pasado por múltiples cirugías, los agentes procedieron a realizar pruebas en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado a la cárcel del condado de Martin. Allí se sometió a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de “triple cero”, descartando el consumo de alcohol. Sin embargo, se negó a realizar un análisis de orina, lo que derivó en un cargo adicional conforme a la legislación estatal de Florida. El alguacil Budensiek señaló que los expertos creen que Woods podría haber estado bajo los efectos de algún tipo de medicación o droga, aunque nunca se podrá confirmar con exactitud debido a su negativa a la prueba. También aclaró que los cargos presentados son delitos menores.

Amigo de Donald Trump

El incidente ha generado reacciones inmediatas, incluido el presidente de Estados Unidos, quien ha expresado: "Me siento muy mal por él. Él tiene algunas dificultades. Hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano . Es una persona increíble"

No es el primer incidente al volante

Este no es el primer incidente al volante del deportista. En 2021 el todoterreno que conducía se salió de una carretera en Los Ángeles a gran velocidad y sufrió múltiples fracturas en la pierna y el tobillo. Un grave siniestro que marcó un antes y un después en su carrera. Previamente en 2009 chocó contra un árbol cerca de su casa en Florida y en 2017 fue encontrado dormido al volante y arrestado por conducir bajo los efectos de medicamentos. Entonces se declaró culpable de conducción temeraria.

A pesar de estos problemas, Woods mantiene un legado deportivo histórico, con 15 títulos de Grand Slam y 82 victorias en el circuito de la PGA, récord que comparte con Sam Snead. Sin embargo, las lesiones y los problemas físicos han limitado su actividad competitiva en los últimos años.

El deportista ha permanecido detenido al menos ocho horas y ya ha quedado en libertad bajo fianza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.