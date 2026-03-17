Los Reyes reciben al equipo paralímpico en La Zarzuela: "Un ejemplo de superación, compromiso y excelencia"

Felipe VI y la reina Letizia han recibido este martes en el palacio de La Zarzuela a los deportistas paralímpicos que han participado en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Los monarcas españoles han felicitado al euipo español por las cuatro medallas conquistadas en tierra italianas, todos ellas de la esquiadora con discapacidad física Audrey Pascual, que suponen el mejor resultado de España en unos Paralímpicos de Invierno desde Salt Lake City (Estados Unidos) en 2002.

El rey Felipe VI y la reina Letizia charlaron cerca de 45 minutos con Audrey Pascual, Emilio Redondo, Higinio Rivero, Javier Marcos, María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesens y la guía Victoria Ibáñez, los ochos deportistas españoles en la cita, y se interesaron por su experiencia durante estas semanas, agradeciéndoles "el gran trabajo realizado".

Además, felicitaron a Audrey Pascual por su éxito en Cortina, donde conquistó dos medallas de oro en supergigante y combinada, una plata en descenso y un bronce en eslalon de esquí alpino para deportistas que compiten sentadas.

Felipe VI y la reina Letizia destacaron el "ejemplo de superación, compromiso y excelencia que representan los deportistas paralímpicos españoles, así como su contribución a la proyección de los valores del deporte y de la sociedad española en el ámbito internacional", según señala la Casa Real en su página web.

"Don Felipe y Doña Letizia reiteraron su apoyo al deporte paralímpico y animaron a los deportistas a continuar su trayectoria con la misma dedicación y espíritu de superación que han demostrado en esta cita internacional", infirma la Casa Real.

La delegación española entregó a los Reyes una camiseta del equipo paralímpico con sus nombres antes de realizar el posado oficial. Por la tarde, los deportistas serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.