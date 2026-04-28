PSG y Bayern regalan una semifinal legendaria en una oda total al fútbol en París (5-4)

Durante muchos años se recordada el partido de ida de semifinales de la Champions League que disputaron PSG y Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes. Se adelantó el conjunto bávaro, haciendo justicia a una apuesta muy valiente en casa del actual campeón de Europa, por mediación de Harry Kane. Pero el equipo parisino reaccionó con dos goles de Kvaratskhelia y Joao Neves.

Los de Kompany, lejos de amilanarse, elevaron su apuesta ofensiva y Olise anotó un golazo tremendo en la recta final de una primera parte de ensueño. Aún hubo tiempo para que Osumane Dembélé colocara el 3-2 con un discutido penalti por mano de Davies. Y si histórica fue la primera parte, qué decir del segundo tiempo.

El Bayern, con una idea irrenunciable, se fue en busca del empate y los de Luis Enrique destrozaron la zaga alemana por mediación de Kvaratskhelia y Dembélé. Cualquier equipo se habría ido a la lona, no este Bayern de Kompany. Cuando todo aaprecía perdido, el Bayern regresó de nuevo al partido y la eliminatoria con dos goles de Upamecano y Luis Díaz.

El colombiano dejó una obra de arte sobre el verde del Parque de los Príncipes, un golazo que tuvo que ser ratificado por el VAR por un posible fuera de juego que no fue.

Pudo ganar cualquiera, lo hizo el PSG por la mínima, pero el verdadero ganador fue el fútbol. PSG y Bayern alumbraron una oda total al fútbol, un duelo histórico que deja todo abierto para la vuelta en el Allianz Arena y con todo el continente y el planeta futbol lamentando que el partido se tuviera que acabar.

Quedan ocho días para la vuelta en Alemania y todos los amantes de este deporte ya han comenzado a hacer la cuenta atrás para el segundo asalto entre dos equipo maravillosos.