De récord: el primer hombre que montó en bicicleta sobre un globo aerostático

Hay desafíos que parecen imposibles hasta que alguien decide intentarlos. Eso es precisamente lo que ha conseguido Elias Schwarzler, un deportista extremos que ha vuelto a hacer historia al completar una maniobra nunca antes vista, combinando bicicleta de montaña, vuelo en globo aerostático y salto base en una misma hazaña.

Un especialista en romper récords

No es la primera vez que el austriaco desafía los límites. Con 30 años, Schwarzler ya había demostrado su capacidad para firmar retos imposibles al establecer un récord mundial de velocidad sobre una bicicleta, alcanzando los 272 kilómetros por hora.

Con esa experiencia, decidió dar un paso más y plantearse un objetivo todavía más ambicioso: convertirse en la primera persona sobre un globo aerostático en pleno vuelo.

Un sueño que acabó en vuelo

La idea nació de un sueño que llevaba tiempo rondándole la cabeza. "Este era mi sueño, montar ahí arriba, y entonces vino a mi mente volar y un globo aerostático. Quizás podemos combinarlo", explica Schwarzler sobre el origen de un proyecto que necesitó dos años de preparación.

El escenario elegido fue la ciudad búlgara de Shumen, donde ascendió hasta los 950 metros de altura para recorrer la parte superior del globo con su bicicleta.

Las dudas antes del salto

Aunque el proyecto llevaba años preparándose, el momento decisivo seguía generando incertidumbre. Horas antes del intento, el propio deportista reconocía las preguntas que no dejaban de rondarle por la cabeza.

"¿Tendré suficiente impulso para girar? ¿Podré mantener el equilibrio ahí arriba? ¿Seré lo suficiente rígido? Todas esas preguntas las responderemos mañana por la mañana", confesaba antes de afrontar el reto.

Una locura convertida en historia

Finalmente, Schwarzler completó el recorrido sobre el globo y se lanzó al vacío realizando dos mortales antes de abrir el paracaídas. Su bicicleta también descendió con un sistema de paracaídas independiente, completando con éxito una maniobra inédita que une tres disciplinas de deportes extremos.

El austriaco reconoce que no todos entendieron su idea cuando empezó a hablar de ella. "¿Eres estúpido, o qué quieres hacer?", recuerda entre risas al explicar algunas de las reacciones que recibió cuando contó el proyecto.

Con esta hazaña, Elias Schwarzler vuelve a demostrar que, para algunos deportistas, la imaginación es el único límite.

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