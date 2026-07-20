La pregunta que batió récords en España durante la final del Mundial: "¿Cuánto dura la prórroga?"

La final del Mundial entre España y Argentina no solo paralizó al país frente al televisor. También quedó reflejada en Google. Según los datos difundidos este lunes por el buscador, la consulta "¿Cuánto dura la prórroga en fútbol mundial?" alcanzó su máximo histórico en España en los últimos veinte años durante la disputa del encuentro.

El interés por la final provocó un aluvión de búsquedas relacionadas con el partido, los protagonistas y las celebraciones de la segunda estrella conseguida por la selección de Luis de la Fuente.

Entre las preguntas más repetidas por los españoles durante las últimas 24 horas destacan "¿Ferran Torres de dónde es?", "¿Cuándo llega la selección española a Madrid?", "¿Cuándo es la celebración de España si gana el Mundial?", "¿Quién metió el gol del Mundial de España?" y "¿En qué equipo juega Ferran Torres?".

La camiseta de las dos estrellas, entre las grandes tendencias

El pitido final y la proclamación de España como campeona del mundo también tuvieron un efecto inmediato en las búsquedas relacionadas con la selección.

El interés por hacerse con la nueva equipación se disparó y "Camiseta España 2 estrellas" se convirtió en la segunda tendencia nacional en Google, acompañada por otra consulta muy repetida: "camiseta nueva de España".

Argentina ya piensa en el Mundial de 2030

Mientras en España las búsquedas giraban en torno a la celebración del título, en Argentina los aficionados comenzaron rápidamente a mirar hacia el futuro.

Según Google, el país sudamericano fue, durante las 24 horas posteriores a la final, el que más buscó información sobre el Mundial de 2030, una señal de que los argentinos ya tienen la vista puesta en la próxima gran cita futbolística tras perder la final frente a la Roja.

La foto de Messi y Lamine conquista el mundo

Más allá del resultado deportivo, hubo una imagen que volvió a hacerse viral en todo el planeta.

La popular fotografía en la que Leo Messi aparece bañando a un bebé Lamine Yamal fue la tendencia número uno a nivel mundial en Google, recuperando una instantánea que ha dado la vuelta al mundo en los últimos meses y que volvió a cobrar protagonismo con el duelo entre el argentino y la joven estrella española en la final del Mundial.

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