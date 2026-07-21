El Gobierno británico podría retirar la visa de trabajo a los jugadores argentinos que mostraron la pancarta de "Las Malvinas son Argentinas"

La clasificación de Argentina para la final del Mundial tras derrotar por 2-1 a Inglaterra en semifinales quedó marcada por una polémica extradeportiva. Varios futbolistas de la Albiceleste posaron tras el encuentro con una pancarta elaborada por aficionados en la que podía leerse el mensaje "Las Malvinas son Argentinas", reavivando la histórica disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido por las islas Falkland.

La imagen provocó una oleada de críticas en el Reino Unido. Entre las voces más contundentes estuvo la de Nile Gardiner, exasesor de la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien pidió que se retirara el permiso de trabajo a los futbolistas argentinos que militan en la Premier League y participaron en la fotografía.

"Todo jugador argentino de la Premier League que haya participado en esta desagradable muestra antibritánica debería perder su visado de trabajo en el Reino Unido. No debe haber tolerancia con esto", afirmó. Entre los jugadores que aparecieron sujetando la pancarta se encontraban Lisandro Martínez (Manchester United), Enzo Fernández (Chelsea) y Cristian "El Cuti" Romero (Tottenham Hotspur).

El Gobierno británico tiene potestad

Sin embargo, especialistas en derecho migratorio consideran muy poco probable que el gesto tenga consecuencias legales para los futbolistas. Asma Bashir, cofundadora de la firma Centuro Global y experta en inmigración, explicó al diario británico Express que el Gobierno británico sí tiene capacidad para revocar un visado teniendo en cuenta conductas realizadas fuera del país, incluso sin necesidad de que exista una condena penal.

No obstante, precisó que esa facultad suele reservarse para casos relacionados con extremismo, amenazas a la seguridad nacional, delitos graves, incitación a la violencia o comportamientos que supongan un riesgo real para la sociedad británica. En este sentido, Bashir considera que exhibir una pancarta con el mensaje "Las Malvinas son Argentinas" no sería suficiente para justificar la cancelación de un visado.

"La declaración es claramente provocadora y políticamente sensible, pero refleja la posición territorial oficial de Argentina y, por sí sola, no promueve la violencia, el odio ni ninguna actividad delictiva", señaló. La experta añadió que utilizar la legislación migratoria para sancionar una opinión política, aunque resulte ofensiva para parte de la población, podría ser impugnado por vulnerar el principio de proporcionalidad y la libertad de expresión.

Presión sobre la FIFA

La controversia también ha alcanzado a la FIFA, que ha recibido peticiones para estudiar si la exhibición de la pancarta vulnera sus normas disciplinarias respecto a mensajes de carácter político durante las competiciones internacionales. Pese a eliminar a Inglaterra en semifinales, Argentina no logró conquistar el título. La selección dirigida por Lionel Scaloni cayó por 1-0 frente a España en la final, frustrando así su intento de convertirse en la primera campeona capaz de revalidar un Mundial desde que Brasil lo lograra en 1962.

Con el torneo ya finalizado y el inicio de la temporada de clubes en el Reino Unido previsto para finales de agosto, la polémica sobre la pancarta y sus posibles consecuencias sigue generando debate en ambos países.

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