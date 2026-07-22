La broma de la princesa Leonor a Ferran Torres durante la recepción en Zarzuela: "¿No te ibas a rapar el pelo?"

La recepción de la selección española en el Palacio de la Zarzuela dejó mucho más que el discurso del rey Felipe VI. El encuentro entre los nuevos campeones del mundo y la Familia Real estuvo marcado por un ambiente distendido en el que no faltaron las bromas, especialmente entre la princesa Leonor y Ferran Torres, el autor del gol que dio a España su segunda estrella.

La Casa Real difundió un vídeo con algunos de los momentos vividos durante el saludo protocolario y una breve conversación entre la heredera al trono y el delantero de la selección que a posteriori llamó especialmente la atención: "¿No te ibas a rapar el pelo?"

Mientras estrechaba la mano de Ferran Torres, la princesa Leonor le lanzó una pregunta entre sonrisas. "¿No te ibas a rapar el pelo?", le dijo. Pero la respuesta del delantero fue tan breve como elocuente: "No, no", contestó el futbolista de Foios.

La broma hacía referencia a una de las promesas que Ferran realizó durante la concentración de la selección. El atacante aseguró que, si España conquistaba el Mundial, se raparía completamente el pelo para celebrar el título.

Sin embargo, tras la victoria frente a Argentina, muchos aficionados comenzaron a pedirle en las redes sociales que no cumpliera aquel reto y mantuviera su actual imagen. Veremos si el delantero culé, héroe de la Finalísima en Nueva York, acaba cumpliendo su palabra.

El "¡Viva España!" de Cucurella

Otro de los momentos más comentados de la recepción tuvo como protagonista a Marc Cucurella. En los instantes previos a la fotografía oficial junto a los Reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el resto de la expedición, el lateral catalán lanzó un espontáneo "¡Viva España!", provocando las risas de varios de sus compañeros.

El gesto volvió a reflejar el buen ambiente que ha acompañado al vestuario de Luis de la Fuente durante todo el Mundial y confirmó, una vez más, el papel de Cucurella como uno de los futbolistas más carismáticos del grupo.

"Sois un conjunto estelar y legendario"

La visita al Palacio de la Zarzuela fue la primera parada institucional de la selección tras aterrizar en Madrid. "Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, que no son pocos, 16 años después, algunos erais apenas bebés, España vuelve a ser gracias a vosotros y vosotras, campeona del mundo de fútbol 2026 y 2023", les dijo el rey Felipe VI.

Después pusieron rumbo al Palacio de la Moncloa, donde les esperaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La jornada concluyó con el multitudinario recorrido en autobús descapotable por las calles de Madrid y la gran celebración en la plaza de Cibeles junto a miles de aficionados que festejaron la conquista del segundo Mundial de la historia de la selección española.

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