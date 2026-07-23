Adeyemi explica por qué fichó por el Barcelona: "Hansi Flick fue una de las razones"

Karim Adeyemi ya habla como jugador del Barcelona. El delantero alemán, presentado este jueves tras firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2031, explicó que una de las claves para aceptar la oferta azulgrana fue la presencia de Hansi Flick en el banquillo y dejó claro que llega al Camp Nou con la ambición de conquistar todos los títulos posibles.

"Él es una de las razones por las que hoy estoy aquí", confesó el internacional alemán durante sus primeras declaraciones como futbolista del Barça.

"Confié en Flick desde el primer segundo"

Adeyemi desveló que las conversaciones mantenidas con el técnico alemán fueron decisivas para dar el sí al Barcelona: "Desde el primer momento tuvimos conversaciones muy positivas; confié en él desde el primer segundo y me transmitió claramente lo que necesita este club, lo que espera la gente y lo que requiere el equipo", explicó.

El atacante considera que aterriza en el mayor desafío de su carrera y no escondió el orgullo que supone vestir la camiseta azulgrana: "Ahora puedo decir que juego para el club más grande del mundo. Es un honor para mí y quiero demostrar al equipo, al entrenador y a todos los que apoyan al Barcelona que estoy aquí para ganar y ayudar al equipo".

"Queremos ganar la Champions, pero también todo lo demás"

Preguntado por los objetivos de la próxima temporada, Adeyemi dejó claro que la Liga de Campeones ilusiona especialmente al vestuario, aunque rechazó centrarse únicamente en el torneo europeo.

"La Champions es algo muy grande y queremos ganarla, pero no es lo único. Cada partido es importante para este club. Al final queremos ganar trofeos y mi objetivo personal es dar lo mejor de mí para intentar ganarlo todo".

Una de las grandes virtudes del alemán es su polivalencia ofensiva, algo que también quiso destacar durante su presentación: "Para mí no importa la posición. Estoy para cualquier lugar en el ataque. He jugado en todas las posiciones ofensivas y lo más importante es ayudar al equipo, ganarme la confianza de mis compañeros y conseguir los objetivos".

"No me podía creer que el Barça me quisiera"

Adeyemi reconoció que la llamada del Barcelona le sorprendió, especialmente porque considera que su última temporada no estuvo al nivel esperado: "Si soy sincero, no me lo podía creer. Sé lo que puedo hacer, pero mi última temporada no fue la mejor. Por eso estoy muy agradecido por esta oportunidad".

El nuevo delantero azulgrana también habló de los jugadores que marcaron su infancia y no dudó al elegir a su gran ídolo: "Para mí, Messi es el mejor jugador que ha existido. Siempre fue Messi. También disfruté mucho viendo a Ronaldinho y a muchos otros jugadores que han jugado en este club".

Elogios a Lamine Yamal

Adeyemi también tuvo palabras para Lamine Yamal, con quien compartirá ataque esta temporada. El alemán definió al internacional español como un futbolista "diferencial" y explicó que una de sus prioridades será integrarse cuanto antes en el vestuario.

"Lo primero es que tengo que aprender español para poder hablar con ellos, aunque creo que se me dan bien los idiomas y será rápido. En el campo no importa la edad que tengas. Flick me ha dicho que son una familia".

Con 24 años, Karim Adeyemi inicia una nueva etapa en el Barcelona con el objetivo de convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo de Hansi Flick y ayudar al club a pelear por todos los títulos.

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