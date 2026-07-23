Muere Bruno Betancor, futbolista uruguayo de 22 años, de forma repentina

El fútbol uruguayo está de luto. Bruno Betancor, futbolista del Deportivo Italiano y exjugador de Peñarol, ha fallecido a los 22 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, según confirmó su actual club y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en el fútbol sudamericano, donde numerosos clubes y compañeros han querido despedirse del joven jugador a través de mensajes publicados en las redes sociales.

Campeón con Peñarol

Betancor formó parte de la plantilla de Peñarol durante la temporada 2023, en la que conquistó el Torneo Apertura con el conjunto aurinegro.

El club de Montevideo lamentó públicamente su fallecimiento: "El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año", señaló la entidad en un comunicado.

El conjunto uruguayo también trasladó sus condolencias a la familia, los amigos del futbolista y a su actual club.

Durante su etapa en Peñarol disputó 14 partidos oficiales. Debutó el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool en el Torneo Apertura y su último encuentro con el club llegó el 16 de diciembre de ese mismo año, precisamente ante el mismo rival, en la final del Campeonato Uruguayo.

Paso por Chile y regreso a Uruguay

Tras abandonar Peñarol, Betancor continuó su carrera en el Everton de Viña del Mar, en Chile, durante la temporada 2024.

Posteriormente regresó al fútbol uruguayo para incorporarse al Deportivo Italiano, club en el que militaba en el momento de su fallecimiento y que fue el primero en comunicar la noticia.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales también confirmó el fallecimiento del jugador y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

Numerosos mensajes de despedida

La muerte del joven delantero ha provocado una oleada de mensajes de despedida en el fútbol uruguayo.

El Club Atlético Cerro mostró su "profundo pesar" por el fallecimiento de un futbolista que, según destacó, "supo vestir y defender con compromiso" la camiseta de la entidad.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento", señaló el club.

También el Centro Atlético Fénix, donde Betancor se formó como futbolista, recordó al jugador y envió "sus más sinceras condolencias" a la familia y a sus seres queridos.

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