El peligro de los algoritmos, la dopamina y la inteligencia artificial protagonizan la tercera jornada de Metafuturo

Los algoritmos dominan nuestra vida y cada vez deciden más por nosotros. En la tercera jornada de Metafuturo 2025, celebrada en el Ateneo de Madrid, expertos en comunicación y tecnología han reflexionado sobre el impacto de la inteligencia artificial y las tendencias que están modelando la sociedad actual.

"El nivel de la amenaza es monstruoso", advierte Ícaro Moyano, Chief Strategy Officer de WPP Media, sobre el poder de los algoritmos y la pérdida de libertad de los consumidores. "Hemos 'gamificado', hemos convertido las redes en un sistema de recompensa inmediata, como las tragaperras... no solo el contenido que consumimos, sino la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestros días".

Moyano alerta de que ya no elegimos libremente lo que vemos: "Hace mucho que no elegís una serie, lo que habéis hecho es dar siguiente. El 'scroll' infinito decide tu serie".

Es la droga del siglo XXI: "la dopamina es una droga potentísima", asegura Tomás Navarro, Chief Strategy Officer de Publicis Groupe. En su intervención ha reflexionado también sobre la falsa nostalgia por el pasado. "Lo que estamos viendo es que el pasado es un destino turístico pero no un lugar donde vivir. No queremos renunciar a la tecnología. El pasado puede inspirar el futuro pero no podemos vivir en él", ha explicado.

Navarro ha presentado las diferencias entre las tendencias que se quedan apegadas a la sociedad y el ruido (hype) a la hora de analizar cambios de sociales: "Un hype es una tendencia sin personas; no hay nadie que la siga".

La cara positiva de la IA

Desde Havas Media Network, Jorge Irizar ha subrayado que "las IAs son los nuevos influencers" y que su impacto ya transforma la relación entre agencias y marcas y los retos a los que se enfrentan de cara a los clientes con esta nueva tecnología. "La IA te permite crear cualquier cosa sin tener conocimientos técnicos", ha dicho. Aunque ha reconocido que hay un problema para crear un ecosistema legal sobre la creación de contenidos: "es difícil saber quién tiene los derechos".

El director general de Google España, Lino Cattaruzzi, restan importancia al alarmismo provocado por la IA: "El 61% de los empleos se van a beneficiar con la adopción de la inteligencia artificial". Además, ha explicado que España "está en una posición privilegiada en Europa por la gran calidad de talento que hay aquí" y ha pedido en Metafuturo aumentar la inversión en investigación en investigación y desarrollo para "aprovechar esta oportunidad".

