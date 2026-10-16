Muere a los 40 años Marianne von Gierke, culturista que acababa de competir en el Mr. Olympia

El mundo del culturismo está de luto tras conocerse el fallecimiento de Marianne von Gierke a los 40 años. La deportista chilena murió este miércoles 14 de octubre, apenas dos semanas después de participar en el Mr. Olympia 2026, considerado el campeonato más prestigioso de esta disciplina.

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de condolencia entre aficionados, compañeros y figuras del culturismo internacional, especialmente por producirse cuando la atleta atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

El fallecimiento fue confirmado por la división chilena del National Physique Committee (NPC) y por el culturista Felipe Isaac Fierro. Por el momento, no se han comunicado oficialmente las causas de su muerte. Aunque algunas informaciones apuntan a un fallecimiento repentino, no existe confirmación médica sobre las circunstancias concretas.

Acababa de competir en Las Vegas

Marianne von Gierke había participado a finales de septiembre en el Mr. Olympia 2026, celebrado en Las Vegas, donde compitió en la categoría Women's Physique.

Esta modalidad valora aspectos como el desarrollo muscular, la simetría, la definición y la condición física de las participantes.

La chilena terminó en la decimotercera posición, mejorando el resultado de su debut en la competición en 2024, cuando había finalizado decimosexta. Su participación suponía un nuevo paso adelante en una trayectoria deportiva que había experimentado un importante crecimiento durante los últimos años.

Una de sus mejores temporadas

El fallecimiento de Von Gierke llega después de una temporada especialmente positiva en el circuito profesional. Uno de sus mayores éxitos fue la victoria en el Rising Phoenix Arizona Pro 2026, donde se proclamó campeona de la categoría Women's Physique.

El triunfo consolidó su posición entre las deportistas destacadas de la disciplina y reforzó sus expectativas de cara al Mr. Olympia.

La culturista había comenzado su trayectoria competitiva en 2014 y consiguió la tarjeta profesional de la IFBB Pro League en 2021. Desde entonces, participó en diferentes campeonatos internacionales y se convirtió en una de las representantes chilenas más reconocidas del culturismo profesional.

Entrenadora personal

Más allá de las competiciones, Marianne von Gierke dedicaba buena parte de su vida a la preparación física y al entrenamiento.

La deportista trabajaba como entrenadora personal y mantenía una presencia activa en las redes sociales, donde compartía sus rutinas, sus progresos y consejos relacionados con el culturismo.

Su actividad le había permitido construir una comunidad de seguidores interesados tanto en su trayectoria profesional como en su preparación para los grandes campeonatos.

Deja un hijo de 11 años

En el plano personal, Marianne von Gierke era madre de un niño de 11 años y mantenía desde hacía una década una relación con Juan Cofré García.

En los días anteriores a su fallecimiento, la deportista había dedicado unas emotivas palabras a su pareja, agradeciéndole el apoyo recibido durante las exigentes preparaciones para competir al máximo nivel.

Su muerte ha causado una especial conmoción entre quienes seguían su carrera, tanto por su juventud como por el buen momento deportivo que atravesaba.