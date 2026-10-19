Marc López sustituirá a David Ferrer como capitán de España en la Copa Davis

El sorprendente adiós de David Ferrer como capitán español de la Copa Davis cuando terminen las finales de noviembre ha provocado la reacción de la RFET, que este mismo lunes ha anunciado que su sustituto será Marc López.

"La Junta Directiva de la Real Federación Española de Tenis ha decidido este lunes nombrar a Marc López como nuevo capitán de la Selección Española Generali de Tenis a partir del 1 de enero de 2027. El barcelonés de 44 años dirigirá al equipo las tres próximas temporadas, hasta 2029, en sustitución del actual seleccionador David Ferrer que dejará el cargo a finales de este año", dice el comunicado de la RFET.

España, una de las grandes favoritas para la ensaladera

No obstante, el extenista español será capitán por última vez en la fase final de la Copa Davis en Bolonia (24 al 29 de noviembre) en la que España parte como una de las grandes favoritas y en la que se medirá a Austria en cuartos de final. De vencer en esa eliminatoria se mediría al ganador de Alemania-Gran Bretaña, y por la otra parte del cuadro estará Italia (anfitriona y campeona de las últimas tres ediciones), Corea del Sur, Canadá y República Checa.

Será una gran oportunidad para La Armada, que seguramente formarán Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Marcel Granollers, Jaume Munar/Pedro Martínez y la duda estará en ver si será Davidovich, campeón del Masters de Shanghái y ausente en las últimas eliminatorias, o Dani Mérida el quinto jugador que llamará Ferrer. El 26 de octubre se conocerá la lista oficial. Hay que tener en cuenta que Italia, otra de las grandes aspirantes, no contará con Sinner.

En 2025 jugó la final de la Davis ante Italia

Ferrer anunció el pasado jueves que no seguirá al frente del equipo que dirige desde 2023: "Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa", explicó 'Ferru' en su comunicado.

Con él como capitán, España rozó su séptima ensaladera el año pasado llegando a la final ante Italia, y en 2024 cayó en cuartos ante Países Bajos en la eliminatoria en la que Rafa Nadal se despidió del tenis con una dura derrota ante Botic Van de Zandschulp. En su primer año al mando, La Armada se quedó fuera de la fase final.

Ferrer, leyenda de la Davis

La relación de David Ferrer con la Copa Davis comenzó mucho antes de su llegada al banquillo. El alicantino fue uno de los grandes referentes del tenis español durante su carrera y participó en la conquista de tres Ensaladeras: 2008, 2009 y 2011.

En 2008 formó parte del equipo que derrotó a Argentina, mientras que en 2009 protagonizó una recordada remontada frente al checo Stepanek después de perder los dos primeros sets. En 2011 volvió a proclamarse campeón ante Argentina y un año después sumó un subcampeonato en 2012.