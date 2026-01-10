Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Propósitos Año Nuevo

Boticaria García da consejos sobre comenzar una dieta y los suplementos: "No hay que hacer dietas agresivas, sino reducir un 10%"

Enero, además de ser el mes de la famosa cuesta, es también el de los propósitos, especialmente el de perder los kilos ganados tras los excesos navideños. Boticaria García ofrece los consejos clave para no caer en errores comunes que puedan poner el peligro la salud.

Boticaria García da consejos sobre comenzar una dieta y los suplementos: "No hay que hacer dietas agresivas, sino reducir un 10%"

Boticaria García da consejos sobre comenzar una dieta y los suplementos: "No hay que hacer dietas agresivas, sino reducir un 10%"

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Enero es el mes de los propósitos y, para muchos, también el momento de intentar perder los kilos ganados durante las fiestas. Hablamos con Marian García, más conocida como Boticaria García, doctora en Farmacia y nutricionista, sobre dietas, suplementos y sueño, y sobre los errores más comunes que cometemos cuando queremos cuidarnos.

¿Qué es lo primero que recomiendas no hacer cuando se empieza una dieta?

"Lo primero es no caer en lo que yo llamo la paradoja del plato vacío. Intuitivamente pensamos que cuanto menos comamos, mejor, y tendemos a hacer dietas muy agresivas. Pero nuestras células no piensan que queremos quitarnos los roscones o los polvorones, lo que piensan es que estamos en guerra y que no les damos de comer. Entonces disparan el cortisol. Ese cortisol genera lo que llamamos hambre emocional: nos pide más azúcar porque el cerebro siente que no tiene energía. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando comemos, aunque sea poco, el cuerpo lo almacena donde hay más receptores de cortisol, que en el caso de las mujeres suele ser el abdomen. Por eso, paradójicamente, comemos menos pero aumenta la grasa abdominal".

"Lo que debemos hacer no es una dieta agresiva, sino una reducción moderada, alrededor de un 10%", asegura García. "Es como una negociación con el cuerpo: le damos un poco menos de combustible para crear déficit, pero sin que lo perciba como una amenaza".

¿Cuándo es realmente necesario suplementar la alimentación?

"Con los suplementos hay muchas modas y a veces poca evidencia. En general, hay que suplementar cuando no tenemos una buena alimentación, aunque es cierto que el estrés actual aumenta las necesidades. Hay que diferenciar entre suplementar para cubrir requerimientos y la suplementación para optimizar".

García añade: "Por ejemplo, la creatina puede ayudarte a rendir mejor físicamente y también a nivel mental, mejorando la concentración y la memoria. Los tres gramos diarios que tienen efecto no se pueden obtener solo con la dieta, porque habría que consumir más de medio kilo de carne al día. Por eso en algunos casos puede ser interesante, y en otros no. Lo fundamental es informarse bien y no tomar suplementos por moda".

Se habla mucho de la melatonina, pero ¿realmente funciona?

La melatonina tiene dos declaraciones de salud aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. "Sirve para conciliar el sueño y también para el jet lag. Pero se recomienda usarla solo en casos puntuales y durante periodos cortos, entre dos y cuatro semanas, para no enmascarar un problema de fondo".

"Por ejemplo, el insomnio puede deberse a un déficit de magnesio u otros factores. Y, sobre todo, hay algo clave para dormir mejor que no es ningún suplemento: el apagón digital. Dejar el móvil al menos una hora antes de irse a la cama puede ser, sin duda, el mejor de todos", concluye la doctora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una IA consigue detectar tumores mortales que los médicos pasaban por alto

Imagen de archivo de una tomografía

Publicidad

Salud

Boticaria García da consejos sobre comenzar una dieta y los suplementos: "No hay que hacer dietas agresivas, sino reducir un 10%"

Boticaria García da consejos sobre comenzar una dieta y los suplementos: "No hay que hacer dietas agresivas, sino reducir un 10%"

Imagen de archivo de Urgencias.

Urgencias al límite: cuando la puerta de entrada del sistema sanitario amenaza con colapsar

Baliza V16

Los cardiólogos avisan de que las balizas V16 pueden interferir en los marcapasos

Todos los casos de la viruela del mono en España hasta ahora
Viruela del mono

Detectan por primera vez en Baleares la variante más peligrosa de la viruela del mono: el virus mpox clado I

Una mujer con sobrepeso
Dietas

Calculan cuánto dura la pérdida de peso tras usar medicamentos 'milagro' para adelgazar

Alzheimer
Alzhéimer

Un análisis con una gota de sangre podría adelantar el diagnóstico del alzhéimer

Un estudio internacional valida un método menos invasivo que permitiría detectar la enfermedad en fases tempranas y facilitar el acceso a tratamientos.

Un jabalí en Barcelona
Peste Porcina

Detectan 18 nuevos casos de peste porcina africana y 230.000 gallinas son sacrificadas por la Gripe Aviar

Los nuevos casos suman un total de 47 positivos detectados hasta el momento.

Imagen de archivo de una tomografía

Una IA consigue detectar tumores mortales que los médicos pasaban por alto

Imagen de archivo de gente sonriendo

Morir de risa o bailando es posible: ranking de las epidemias más extrañas que desconcertaron al mundo

Imagen de archivo de una persona quejándose del estómago

El riesgo silencioso de algunos de los protectores gástricos más usados del mundo: "Cuando te das cuenta estás casi para diálisis"

Publicidad