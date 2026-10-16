El Real Madrid exige la "dimisión inmediata" de Javier Tebas

El Real Madrid ha exigido este viernes la "dimisión inmediata" de Javier Tebas, a través de un comunicado en el que considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que el presidente de LaLiga compare la comunicación del club blanco con la llevada a cabo por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

"El Real Madrid C. F. considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones", señala el club blanco en un comunicado.

Ante estas declaraciones de Javier Tebas, el Real Madrid "exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol".

El club blanco recuerda que no es la primera vez que Tebas realiza unas declaraciones contra el Real Madrid y subraya que la "conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales".

"Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español. Por todo ello, el Real Madrid C. F. considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa", afirma el Real Madrid.

El club presidido por Florentino Pérez considera "especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira".

"Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el F. C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones", recuerda el Real Madrid

"El Real Madrid exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa", añade el comunicado del club blanco.

El tuit de la polémica de Javier Tebas

El presidente de LaLiga publicó este viernes un tuit en su cuenta de X, antiguo Twitter, en el que señalaba a dos periodistas, a la vez que se refería a la política de comunicación del Real Madrid apuntando que "ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista".

"Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion", indicaba Tebas.

"Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido", denuncia el presidente de LaLiga.

"Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo", asegura Javier Tebas.

Comunicado íntegro del Real Madrid

Ante las manifestaciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, en las que compara los métodos de actuación de la dirección del Real Madrid con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, señalando a Real Madrid Televisión como instrumento de esa supuesta estrategia, el Real Madrid C. F. manifiesta lo siguiente:

El Real Madrid C. F. considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones.

2. Estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación. Resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para dirigir contra nosotros sus descalificaciones, atribuyéndonos actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna.

3. Resulta especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira.

Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el F. C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones.

El Real Madrid exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa.

Resulta especialmente significativo que Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, organización en la que se integra el Comité Técnico de Árbitros, dedique sus esfuerzos a desacreditar al Real Madrid en lugar de impulsar, desde sus responsabilidades institucionales, el esclarecimiento de estos gravísimos hechos y la necesaria regeneración del fútbol español.

4. La conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español.

5. Por todo ello, el Real Madrid C. F. considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa.

En consecuencia, el Real Madrid C. F. exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El Real Madrid C. F. continuará defendiendo sus derechos, su prestigio institucional, el completo esclarecimiento del caso Negreira y la necesaria regeneración del fútbol español.