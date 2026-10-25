Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Mujeres Caballas convoca una manifestación este domingo en Madrid para exigir soluciones a la crisis migratoria

La plataforma ciudadana Mujeres Caballas sale este domingo a las calles de Madrid para reclamar medidas urgentes ante la situación que atraviesa Ceuta tras las entradas masivas de migrantes registradas el pasado 30 de julio. Bajo el lema "Ceuta se planta en Madrid", la movilización busca exigir una respuesta institucional y un plazo de 30 días para avanzar hacia la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma.

La marcha comenzará a las 11:30 horas en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y avanzará por el paseo del Prado, la zona de Neptuno y la carrera de San Jerónimo hasta llegar a la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados. Allí está prevista la lectura de un manifiesto con las principales demandas de las convocantes.

Entre las reivindicaciones destacan el refuerzo de la seguridad en la frontera, una mayor presencia y compromiso del Gobierno central, la reforma de la Ley de Extranjería y la aplicación efectiva de los procedimientos europeos de retorno. La plataforma reclama, además, actuaciones que permitan garantizar la seguridad y mejorar la situación social que vive Ceuta.

Vivas estará en la manifestación

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, del Partido Popular, ha anunciado que participará en la protesta acompañado de varios miembros de su equipo de gobierno. La convocatoria, impulsada por mujeres ceutíes de diferentes profesiones e ideologías, está abierta a toda la ciudadanía, independientemente del género.

Mientras tanto, la situación migratoria vuelve a situarse en el centro de la actualidad ceutí tras la publicación de informaciones de Artículo14 sobre los rescates realizados el pasado 30 de julio. Según este medio, la tripulación de la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Atria rescató a una treintena de migrantes que, presuntamente, habrían sido arrojados al agua desde una patrullera de la Marina Real marroquí.

Por otro lado, la Guardia Civil reanudaba este sábado la búsqueda de tres migrantes desaparecidos tras el vuelco de una pequeña embarcación que había salido de Calamocarro la noche del jueves. Otros dos ocupantes lograron alcanzar la costa a nado y dieron la voz de alarma. El operativo se centra en las inmediaciones de Benzú y en el litoral donde se produjo el accidente, sin que hasta el momento se haya informado de la localización de los desaparecidos.

Mientras continúan las labores de búsqueda, también se han completado los trámites para repatriar a Argelia el próximo martes el cuerpo de Maamar Mecheri, de 55 años, fallecido el 25 de septiembre en la Fábrica del Guano, uno de los asentamientos habilitados tras las llegadas masivas de migrantes.

La manifestación de este domingo pretende trasladar al Congreso la preocupación de una parte de la ciudadanía ceutí, y reclamar compromisos concretos para afrontar una crisis que continúa teniendo consecuencias humanitarias y sociales en la ciudad.