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Un muerto y varios heridos en un tiroteo en París: lo investigan como un acto terrorista

La Fiscalía Nacional Antiterrorista analiza lo ocurrido en el municipio de Trappes.

Un coche de policía en Francia

Un coche de policía en Francia Imagen de archivo

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En la localidad francesa de Trappes, a unos París, una serie de tiroteos ha dejado una persona fallecida y varios heridos. El hombre señalado como responsable de los disparos ya ha sido detenido, según informaron los medios locales citando fuentes policiales.

Además, este tiroteo mortal se está investigando como un acto terrorista.

Los ataques tuvieron lugar alrededor de las 10:30 horas, cuando el sospechoso disparó varias veces contra personas que se encontraban en la calle. l hombre iba a bordo de un vehículo y ha realizado una ráfaga de disparos en la vía pública en Trappes, donde se han registrado todas las víctimas, y en La Verrière antes de ser detenido en Coignières, según difunde el canal de televisión BFMTV.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu quién calificó el suceso de "muy grave", confirmó que el prefecto de la zona le había informado de que una persona había muerto y varias habían resultado heridas. Algunas de las víctimas recibieron más de un disparo.

"Han tenido lugar hechos muy graves en Trappes, en Yvelines. Una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas. El individuo ha sido detenido y puesto bajo custodia", ha señalado en un mensaje en redes sociales. Además, añadió que "la totalidad de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales están plenamente movilizadas".

Asimismo, ha recalcado que la Fiscalía Nacional Antiterrorista ya está analizando la situación, por lo que "las autoridades competentes se pronunciarán a su debido tiempo".

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