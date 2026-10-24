Flick se rinde a Mourinho antes del Clásico: "Todos los jugadores hablan maravillas de él"

Hansi Flick ha sorprendido con sus elogios a José Mourinho en la rueda de prensa previa al Clásico de este domingo entre el Barcelona y el Real Madrid. Lejos de alimentar la tensión que ha rodeado al encuentro durante los últimos días, el entrenador alemán ha mostrado su admiración por su homólogo portugués, al que considera uno de los grandes técnicos del fútbol europeo, y ha desvelado que los futbolistas que han trabajado con él guardan un excelente recuerdo de su etapa a sus órdenes.

"Tengo el mayor respeto por él. Cuando uno gestiona equipos a este nivel durante tantos años y demuestra los éxitos, hablamos de calidad. Lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado. Cuando estuve en la selección de mi país, con Löw, estuvimos en Madrid, teníamos algunos jugadores y le visité, y lo que puedo decir es que cada jugador de la selección que estuvo a sus órdenes habla maravillas y con gran respeto de él. Yo opino lo mismo. Es un colega, un compañero de profesión con éxito y un gran compañero", ha asegurado Flick.

Las palabras del técnico azulgrana llegan en una semana marcada por los enfrentamientos dialécticos entre ambos clubes, especialmente por las críticas del Real Madrid al arbitraje y las respuestas de diferentes representantes del Barcelona. Sin embargo, Flick ha preferido mantenerse al margen de la polémica y centrar su atención en un partido que considera una de las grandes citas del fútbol mundial.

Flick recuerda su encuentro con Mou

El entrenador del Barcelona ha explicado que su admiración por Mourinho no se limita a los éxitos deportivos del portugués. Durante su etapa en el cuerpo técnico de la selección alemana, cuando trabajaba junto a Joachim Löw, tuvo la oportunidad de visitar al entonces entrenador del Real Madrid y conocer de cerca su metodología de trabajo.

"Tienen jugadores fantásticos, de enorme calidad, sobre todo en el último tercio del campo"

Flick ha recordado aquella experiencia para destacar el respeto que Mourinho despierta entre los futbolistas que han trabajado bajo sus órdenes. Según ha explicado, los internacionales alemanes que coincidieron con el portugués siempre le trasladaron una valoración muy positiva de su figura, tanto por su trayectoria como por su capacidad para dirigir vestuarios de máximo nivel.

El técnico azulgrana también ha reconocido que espera enfrentarse a un Real Madrid especialmente competitivo, con futbolistas de enorme calidad y un entrenador experimentado que conoce perfectamente la exigencia de este tipo de encuentros.

"Tienen jugadores fantásticos, de enorme calidad, sobre todo en el último tercio del campo, y esto es lo que espero. Espero que tengan confianza como han demostrado en estos últimos partidos, lo bien que lo han hecho. Tendremos que ocuparnos de ello y estar listos", ha advertido.

"Confío plenamente en los árbitros"

Flick también ha sido preguntado por las constantes polémicas arbitrales que han marcado la previa del Clásico. El entrenador alemán ha evitado responder directamente a las críticas del Real Madrid y ha defendido el trabajo de los colegiados españoles.

"Yo confío plenamente en los árbitros. Yo diría que es un arbitraje de calidad el que vemos y cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es muy importante que protejamos a los nuestros y también a los que participan de este deporte, a los árbitros también", ha señalado.

El técnico ha insistido en que no quiere participar en debates ajenos al terreno de juego y que su principal preocupación es preparar al Barcelona para afrontar el encuentro en las mejores condiciones.

"Yo prefiero centrarme en preparar a mi equipo de cara al Clásico, así que no me preocupan este tipo de cosas. Sé que tiene que ver con titulares y no quiero ningún titular. Simplemente quiero centrarme en mi equipo", ha añadido.

El Barça deberá mejorar en defensa

Más allá de los elogios a Mourinho, Flick ha reconocido que su equipo necesita corregir algunos aspectos después de la derrota sufrida frente al PSG en la Champions League. El técnico considera que el Clásico será una buena oportunidad para comprobar la evolución de sus futbolistas ante uno de los rivales más exigentes de Europa. "Tengo buenas sensaciones. Se han recuperado y están listos para este partido", ha asegurado.

El alemán ha explicado que ha analizado con sus jugadores los errores cometidos en París y ha insistido especialmente en la necesidad de mejorar la organización defensiva. Una de sus principales preocupaciones son las jugadas a balón parado del Real Madrid, un apartado en el que considera que el conjunto blanco destaca especialmente.

"Sabemos que en las jugadas preparadas son uno de los mejores equipos que hay"

"Sabemos cuáles son sus puntos fuertes. Sabemos que en las jugadas preparadas son uno de los mejores equipos que hay. Y tienen la calidad, en el aspecto físico también, tienen jugadores muy fuertes, muy potentes, Lo hemos estado hablando hoy y ensayando también. Tendremos que defender mucho mejor de lo que lo hicimos en París, espero poder demostrarlo mañana", ha reconocido.

Flick también ha defendido la importancia de mantener las distancias correctas entre líneas y la presión sobre el poseedor del balón, especialmente por los riesgos que implica utilizar una defensa adelantada frente a un rival con la velocidad y el talento ofensivo del Real Madrid.

Koundé, baja confirmada para el Clásico

El Barcelona afrontará el encuentro con una ausencia importante en defensa. Flick ha confirmado que Jules Koundé no estará disponible, ya que el cuerpo técnico ha decidido no asumir riesgos con su recuperación.

"Jules no estará mañana. No queremos arriesgar con él; no llega en el momento adecuado, pero es una situación que hay que aceptar. En el caso de Dani, estaba en un muy buen momento. Estaba al 100%, estaba en forma, como en la última temporada. No ha tenido mucha suerte. Es una situación desafortunada, tal y como se lesionó además, pero hay que aceptarlo. Él no está contento con esta situación porque se va a perder muchos partidos. También tenemos a Fermín. Le vamos a echar de menos", ha explicado.

La ausencia del francés podría abrir la puerta a Xavi Espart, cuyo rendimiento ha convencido al entrenador alemán durante los últimos encuentros. Flick ha destacado su capacidad para actuar en ambas bandas, aunque también ha recordado que todavía tiene margen de crecimiento.

"Todos sabemos que él es un profesional, y hablamos de rendimiento, lo hizo muy bien en los últimos partidos. Tanto se juega por la izquierda como por la derecha, le da igual. Es un jugador increíble, pero también tiene margen de mejora. Yo le veo muchísimo potencial, hay que seguir trabajando en ello. Hoy por hoy el rendimiento es bueno, pero tiene que seguir así, demostrándolo, y vamos a seguir ayudándole", ha subrayado.

Flick celebra el fichaje de Rodri Hernández

El entrenador azulgrana también ha destacado la importancia de Rodri Hernández, que estuvo en la órbita del Real Madrid antes de fichar por el Barcelona. Flick considera que su incorporación ha supuesto un salto de calidad para el equipo y que su asociación con Pedri resulta fundamental para el funcionamiento del centro del campo.

"Cuando vemos que tenemos la oportunidad de firmar a un jugador como Rodri, todo el mundo en el club estaba plenamente convencido de que nos iba a ayudar mucho. Es una pieza que nos da más, y lo hemos visto en los primeros partidos. Hemos visto cuál ha sido el impacto en el equipo y en el club, y estoy muy contento de que esté aquí. Junto con Pedri, nos aportan muchísima calidad en el centro del campo, y por eso está aquí. Todo el mundo está contento con esta situación", ha afirmado.

"Es el mejor partido que puede ofrecer este deporte. Todo el mundo tiene los ojos puestos en este partido"

Flick ha cerrado su análisis destacando la dimensión internacional del Clásico, un enfrentamiento que considera especial por la expectación que genera entre millones de aficionados de todo el mundo.

"Es el mejor partido que puede ofrecer este deporte. Todo el mundo tiene los ojos puestos en este partido, millones de personas de diferentes culturas, de diferentes generaciones, todas conectadas por este partido, es increíble. Es mucho más, se ganan solo tres puntos, pero yo creo que es mucho más que eso. Es fantástico poder formar parte de esto y todos los que participan de mi equipo saben cómo queremos jugar. Estamos listos, tengo confianza en mi equipo y estoy convencido", ha afirmado.