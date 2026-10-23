Vincent Kompany, ingresado tras sufrir un colapso durante un entrenamiento

Vicent Kompany, exfutbolista y actual entrenador del Bayern Múnich, ha sido ingresado en el hospital este viernes después de sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, tal y como ha informado en un comunicado el propio club germano.

"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", ha informado el Bayern Múnich.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern, también se ha pronunciado al respecto: "La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente".

Su cuerpo técnico se hará cargo del equipo

El club alemán ha informado de que los entrenamientos, así como el resto de obligaciones, serán asumidos por el equipo de Kompany hasta nuevo aviso.

"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", ha añadido Eberl.

Según informa el tabloide alemán 'Bild', Kompany sufrió una infección viral que debilitó su organismo durante la semana pasada y le impidió estar a los mandos del equipo durante el entrenamiento del pasado lunes, siendo examinado por los médicos del club alemán.