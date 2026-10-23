Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Bayern Múnich

Vincent Kompany, ingresado tras sufrir un colapso durante un entrenamiento

El Bayern Múnich ha comunicado el colapso del técnico belga y ha informado de que será su cuerpo técnico quien se haga cargo del equipo durante los próximos entrenamientos.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Juan Muñoz
Publicado:

Vicent Kompany, exfutbolista y actual entrenador del Bayern Múnich, ha sido ingresado en el hospital este viernes después de sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, tal y como ha informado en un comunicado el propio club germano.

"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", ha informado el Bayern Múnich.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern, también se ha pronunciado al respecto: "La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente".

Su cuerpo técnico se hará cargo del equipo

El club alemán ha informado de que los entrenamientos, así como el resto de obligaciones, serán asumidos por el equipo de Kompany hasta nuevo aviso.

"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", ha añadido Eberl.

Según informa el tabloide alemán 'Bild', Kompany sufrió una infección viral que debilitó su organismo durante la semana pasada y le impidió estar a los mandos del equipo durante el entrenamiento del pasado lunes, siendo examinado por los médicos del club alemán.

Leo Messi desata la locura en Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Leo Messi con Antonela Roccuzzo en Oviedo

Publicidad

Deportes

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich

Vincent Kompany, ingresado tras sufrir un colapso durante un entrenamiento

Rafa Nadal, emocionado en el Martín Carpena

Rafa Nadal: "Viví toda mi carrera tenística con dolor"

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al-Nassr
Ingresos

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo en 2026: Cristiano Ronaldo lidera la lista de Forbes

José Bordalás, en el banquillo del Coliseum
Getafe FC

Ángel Torres estalla contra Bordalás: "Hay que tener la cara como el cemento"

LeBron James, calentando con los Cleveland Cavaliers
EEUU

Trump acusa a LeBron James de no respetar el himno de Estados Unidos: "¡Vergüenza total!"

LeBron James responde con ironía a los ataques del presidente por su actitud durante el himno de Estados Unidos: "Un día con pocas noticias en la oficina".

Javier Tebas en un evento reciente
Fútbol

El CSD solicita al TAD si aprecia una infracción grave en las declaraciones de Tebas sobre el Real Madrid

El Consejo Superior de Deportes decide actuar de oficial ante las manifestaciones del presidente de LaLiga en las que comparó las formas de comunicar del Real Madrid con la de Joseph Goebbels.

Locura con Leo Messi en Oviedo: varios niños sortean los controles de seguridad para conseguir una firma de su ídolo

Locura con Messi en Oviedo, varios niños sortean los controles de seguridad para conseguir una firma de su ídolo: "¡Leo, Leo, por favor!"

Leo Messi, durante una entrevista con la Agencia EFE este jueves en el Hotel de la Reconquista de Oviedo

Messi y el Princesa de Asturias de los Deportes: "Mi padre estaba muy ilusionado con este premio"

Arda Güler celebra su gol ante el Leipzig

El Real Madrid golea al Leipzig y recupera la sonrisa ante del Clásico (4-1)

Publicidad