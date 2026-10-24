Mourinho responde a Fermín antes del Clásico: "A nosotros nos cansan otras cosas..."

José Mourinho ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación en la previa del Clásico que enfrentará este domingo al Real Madrid y al Barcelona en el Camp Nou. El entrenador portugués ha respondido a las declaraciones de Fermín López sobre las continuas quejas arbitrales del conjunto blanco, ha defendido el trabajo de sus futbolistas y ha dejado un mensaje contundente sobre las aspiraciones del equipo: "El Madrid con Mourinho gana títulos".

La rueda de prensa ha comenzado con la polémica arbitral que ha marcado los días previos al encuentro. Fermín López había asegurado que ya "cansa" el discurso del Real Madrid contra los colegiados, unas palabras que no han pasado desapercibidas para Mourinho.

El técnico ha replicado al centrocampista azulgrana sin entrar en detalles sobre las situaciones que, a su juicio, siguen perjudicando al club blanco: "A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando y a Fermín le cansa nuestro discurso, como él ha dicho", ha respondido el entrenador madridista.

Resta importancia al momento de ambos equipos

El Real Madrid llega al Clásico después de golear al RB Leipzig (4-1) en Champions, mientras que el Barcelona viene de perder frente al PSG en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, Mourinho considera que los resultados anteriores tienen poca influencia en un enfrentamiento de estas características y que ambos equipos afrontarán el encuentro con la máxima motivación.

"Estamos en una buena dinámica, ganamos partidos, jugamos bien, metemos goles, pero en un Clásico no creo que lo que hayas hecho antes tenga alguna influencia. Son partidos diferentes. Mi experiencia en todos los Clásicos y derbis que he jugado, lo que ha pasado antes, el momento, no tiene mucho significado", ha explicado.

"No creo que por haber perdido un partido el Barcelona cambie el estado de su alma y de confianza de cara a este partido"

El portugués ha insistido en que una victoria o una derrota pocos días antes no cambia la preparación emocional de los futbolistas para un partido de semejante importancia. "Igual que dije antes, el momento no me dice nada o me dice muy poco en estos partidos. Si en vez de ganar 4-1 al Leipzig, perdemos 4-1 con el Leipzig, el estado de mi alma de cara a este partido no sería diferente. No creo que por haber perdido un partido el Barcelona cambie el estado de su alma y de confianza de cara a este partido", ha abundado.

Mourinho tampoco considera que visitar el Camp Nou deba modificar su planteamiento por el ambiente que se encontrará: "Es igual que ir a otro estadio. Estamos hablando de un equipo de mucha calidad, no es lo mismo jugar con un equipo de gran calidad que jugar con equipo de menos calidad, pero no pasa nada", ha señalado.

"Estamos lejos de ser un producto acabado"

El entrenador del Real Madrid también ha abordado las diferencias en el tratamiento mediático que reciben ambos conjuntos durante este inicio de temporada. Mourinho considera que el Barcelona lleva más tiempo trabajando sobre una misma idea futbolística, mientras que su proyecto apenas ha comenzado y todavía necesita margen de crecimiento.

"Creo que la gente que hace una semana pensaba que el Barça nos podía golear piensa lo mismo. No creo que por el partido de París o el partido del Bernabéu esa gente vaya a cambiar su modo de pensar. Que se hable bien del Barcelona es algo que no me afecta, es algo que no tiene nada que ver conmigo. Para ser honesto, hay momentos y partidos en que merecen que se hable muy bien cuando hacen cosas muy buenas", ha reconocido.

Sin embargo, el portugués considera injusto que se exija al Real Madrid un nivel de funcionamiento colectivo propio de un proyecto mucho más consolidado cuando apenas lleva tres meses al frente del equipo.

"En nuestro caso, se nos mira como un producto acabado. Se habla de nosotros como una fase adelantada del proceso, cuando estamos trabajando desde hace tres meses; si a esos tres meses les quitamos la pretemporada, las casi tres semanas que los jugadores han estado en sus selecciones, llevamos trabajando un mes y medio. Estamos lejos de ser un producto acabado. Comparar un equipo en este estado con un equipo que tiene tiene diez o veinte años, no me parece justo. Cuando el resultado es negativo, la crítica es parte", ha argumentado.

"El Madrid con Mourinho gana títulos"

Una de las respuestas más contundentes de la comparecencia ha llegado cuando Mourinho ha sido preguntado por la importancia del Clásico como posible examen para determinar si su equipo está preparado para conquistar títulos esta temporada.

El entrenador ha rechazado que el partido de este domingo deba interpretarse como una prueba definitiva y ha respondido con una frase que reivindica su trayectoria en el banquillo madridista: "El Madrid con Mourinho gana títulos".

"Hay otros clásicos importantes en el mundo del fútbol, pero este Clásico es único"

El técnico también ha defendido a sus jugadores y ha asegurado que acepta las críticas cuando el equipo no ofrece el rendimiento esperado: "No busco nada más que el crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien. Es así la historia, no solamente de Real Madrid, es un poco la historia de prácticamente todos los entrenadores del mundo. Lo que se dice es que los partidos los ganan los jugadores o los pierden los entrenadores", ha explicado.

Mourinho ha destacado además la dimensión internacional del enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona, independientemente de los entrenadores que ocupen ambos banquillos: "Son mínimo dos Clásicos por temporada, a veces más. No interesa mucho quiénes son los entrenadores, lo más importante es la dimensión mundial de un Clásico, que es único. Hay otros clásicos importantes en el mundo del fútbol, pero este Clásico es único, y normalmente el mundo enamorado del fútbol se para para verlo. Que sea un gran partido y que ganemos nosotros", ha deseado.

Mourinho habla del árbitro del Clásico

La posible designación de Martínez Munuera como árbitro del encuentro también ha aparecido durante la rueda de prensa. Mourinho ha evitado valorar el nombre del colegiado y ha insistido en que su preocupación no está relacionada con quién dirija el partido, sino con el procedimiento seguido para comunicar las designaciones.

"A mí nunca me molesta el nombre del árbitro, yo parto siempre del principio de que el árbitro es bueno. No me molesta nunca saber si el árbitro es A, B o C, lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas que todavía no se han roto. Hace tres semanas salió el nombre del árbitro, esta semana ha salido el nombre de otro, pero a mí internamente en el Real Madrid nadie me ha dicho 'Míster, el árbitro es este'. Sea quien sea, que le vaya bien", ha señalado.

El técnico no ha querido profundizar en las especulaciones sobre el arbitraje y ha evitado anticipar cualquier valoración sobre la actuación del colegiado antes de que se dispute el encuentro.

Su plan para frenar a Lamine Yamal

Otro de los grandes protagonistas de la previa es Lamine Yamal. El extremo del Barcelona, campeón del mundo con España, será una de las principales amenazas ofensivas para el Real Madrid, aunque Mourinho ha dejado claro que no piensa modificar la identidad de su equipo para detener a un futbolista concreto.

"En el Madrid y en el Barcelona no consigo encontrar un jugador que no sea muy bueno. Es un gran jugador y a los grandes jugadores se les respeta. Pero una cosa es respetar y otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia, y eso no lo haremos ni con él ni con ningún otro adversario de supercalidad contra el que juguemos", ha afirmado.

Mourinho también ha sido preguntado por Hansi Flick, pero ha preferido no extenderse en valoraciones sobre su homólogo azulgrana. "No entiendo por qué me hacen preguntas de nuestros adversarios. ¿Qué quieres que diga de Flick? Es un gran entrenador, está haciendo un óptimo trabajo y ya está", ha respondido.

Ya tiene decidido el once del Clásico

El entrenador portugués ha confirmado que ya tiene definida la alineación con la que el Real Madrid saltará este domingo al césped del Camp Nou, aunque no ha ofrecido pistas sobre los jugadores elegidos.

Preguntado directamente por si tenía decidido el once inicial, Mourinho ha contestado con un escueto "Claro que sí".

También ha dejado un momento para el humor al ser cuestionado sobre si la barba que se ha dejado recientemente responde a alguna superstición futbolística. "Seguramente soy de los pocos en el fútbol que de superstición, nada", ha bromeado.